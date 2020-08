Alonso: Fãs vão adorar a Indy 500 virtual no futuro

Fernando Alonso disse que as 500 Milhas de Indianápolis é o tipo de evento de gala de automobilismo que se beneficiaria de algo semelhante às 24 Horas de Le Mans Virtual deste ano.

Falando antes dos treinos da Indy 500 do mundo real deste ano, Alonso disse à mídia que o crescimento dos esportes virtuais é tal que todas as categorias devem ser notadas - especialmente aquelas com "corridas icônicas".

Em junho, Alonso participou das 24 Horas de Le Mans Virtual, uma joint venture entre a ACO, WEC e Motorsport Games - com 50 carros competindo em 170 pilotos em todo o mundo. O evento ocorreu na data original das 24 Horas de Le Mans em 2020, já que o evento real também foi atrasado devido à pandemia de Covid-19.

“Acho que nesses dois meses de pandemia, por causa do vírus, o eSports deu um grande passo”, disse Alonso. “Fui muito ativo em algumas coisas, como o Le Mans Virtual, que tem sido o maior evento de esportes eletrônicos de corrida até hoje.”

“Não só tenho estado ocupado para me preparar para a corrida, porque entrei para a equipe com Rubens Barrichello e alguns outros amigos, mas também como parte interessada da Motorsport Games que organizou este grande evento com muitos desafios técnicos. No final, tivemos mais de 14 milhões de espectadores, o que é incrível para os esportes eletrônicos.”

“A Indy 500 deveria ser um dos que abraçam isso porque eu acho que os fãs vão amar o show. Vejam as coisas, companheiros, há outra atmosfera dentro do mundo virtual e acho que os fãs adoram isso.”

“Agora mesmo, conversando com você na IndyCar, por que não ter no futuro um grande evento com a Motorsport Games para ter também a Virtual Indy 500 com outros 14 ou 20 milhões de espectadores? Porque esta corrida é algo único.”

Alonso diz que é um fã de esportes eletrônicos porque engloba muitos aspectos do esporte e reúne estrelas do automobilismo e fãs em um momento em que a maioria não pode comparecer a eventos do mundo real.

“Acho que não só os pilotos, mas os fãs, promotores, patrocinadores, categorias diferentes, eles vêm desfrutando de um crescimento de três ou quatro anos, até 10 anos, apenas em dois ou três meses”, acrescentou. “Isso mostra a muitas pessoas que foi um bom momento para abrir os olhos de uma possibilidade ilimitada que temos com eSports.”

“Fico feliz que muitas pessoas descubram essa direção, principalmente nas corridas icônicas. Le Mans Virtual teve 200 melhores pilotos do mundo real competindo, e acho que isso abre as portas para muitas, muitas possibilidades.”

