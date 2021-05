A 105ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, que será realizada no próximo domingo (30), promete ser histórica, dentro e fora das pistas. A prova, que integra o calendário da Indy, terá o maior público de um evento esportivo desde o início da pandemia da Covid-19 no primeiro semestre de 2020: os 135 mil ingressos colocados à venda foram esgotados.

Em abril, o presidente do Indianápolis Motor Speedway, Doug Boles, anunciou que colocaria à venda ingressos que totalizassem 40% da capacidade do autódromo, cerca de 135 mil, dizendo: "A cidade e o estado trabalharam conosco para identificar as precauções corretas de saúde e segurança para que tenhamos um público limitado mas muito entusiasmado".

"A saúde e a segurança de todos presentes no IMS, além da região central de Indiana e de Hoosier foram centrais nesse processo".

Na quinta-feira, o IMS divulgou o seguinte comunicado, confirmando a presença massiva de fãs.

"Atingimos nossa capacidade para as 500 Milhas de Indianápolis, e mal podemos esperar para receber 135 mil fãs no maior evento esportivo desde o início da pandemia. Estamos muito animados para recebermos os fãs 'Em Casa Novamente' [referência à música Back Home Again in Indiana], agradecendo nossos clientes leais pelo seu contínuo apoio".

"Sem nenhum ingresso mais disponível e 40% da capacidade do recinto atingido, decidimos remover também o delay nas transmissões para a corrida deste ano. Mal podemos esperar por essa edição histórica e emocionante das 500 Milhas de Indianápolis neste fim de semana".

Tradicionalmente, há um blackout nas transmissões ao redor do autódromo para encorajar a população local a comparecer ao evento. Isso foi removido no ano passado, quando a prova foi realizada sem a presença de público durante o primeiro impacto da pandemia.

Mas com uma capacidade reduzida para apenas 40%, a decisão foi tomada para abrir a transmissão local mesmo para aqueles na região central do estado de Indiana.

Mesmo ainda distante de seu número normal de público a cada ano, de cerca de 400 mil pessoas com as arquibancadas provisórias, as 500 Milhas de Indianápolis de 2021 devem entrar para a história com a grande capacidade de público.

Com a vacinação em estágio mais avançado que em outros países, algumas das principais ligas esportivas dos Estados Unidos já estão permitindo a volta do público, registrando números de cerca de 70 mil fãs. Em outros países, como a Austrália, já registram números similares, como uma partida de cricket em Melbourne no mês passado com 78 mil fãs.

