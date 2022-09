Indy anuncia calendário de 17 corridas para temporada de 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Indy anunciou nesta terça-feira como será o calendário da próxima temporada, com 17 corridas e com as 500 Milhas de Indianápolis marcada para o dia 28 de maio.

“A Indycar Series está em uma trajetória ascendente impactante, progredindo em um ritmo que se adequa ao nosso emocionante estilo de competição”, disse o presidente e CEO da Penske Entertainment Corp., Mark Miles. “A temporada de 2023 oferece uma oportunidade de desenvolver ainda mais essa tendência, levando nosso esporte e suas estrelas a mais mercados e lares e alcançando novos consumidores em todo o mundo”.

A temporada começa novamente com a etapa de St. Petersburg, na Flórida, no dia 5 de março e terá o seu encerramento em Laguna Seca em 10 de setembro.

A programação de 2023 contará novamente com sete circuitos mistos, cinco de rua e cinco ovais, com um novo circuito de rua em Detroit, substituindo Belle Isle.

“Trabalhamos duro para alcançar a equidade de data e local, que tem sido uma meta contínua na IndyCar”, disse o presidente da série, Jay Frye. “Estamos empolgados em retornar ao centro de Detroit, além de Road America e Laguna Seca com novo asfalto, que adicionarão novos desafios aos pilotos e equipes.

“O nível de intensidade também será o mais alto de todos os tempos, pois concluímos a temporada com três finais de semana de corrida consecutivas.

Os horários dos eventos de 2023 serão anunciados posteriormente.

Calendário de 2023 da IndyCar Series

Data Local 5 de março Streets of St. Petersburg 2 de abril Texas Motor Speedway 16 de abril Streets of Long Beach 30 de abril Barber Motorsports Park 13 de maio Indianapolis road course 20/21 de maio Quali para Indy 500 28 de maio Indianapolis Motor Speedway 4 de junho Streets of Detroit 18 de junho Road America 2 de julho Mid-Ohio Sports Car Course 16 de julho Streets of Toronto 22 de julho Iowa Speedway 23 de julho Iowa Speedway 6 de agosto Streets of Nashville 12 de agosto Indianapolis road course 27 de agosto World Wide Technology Raceway 3 de setembro Portland International Raceway 10 de setembro WeatherTech Raceway Laguna Seca

