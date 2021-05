Robert Wickens está de volta ao volante de um carro de corrida desde o terrível acidente que sofreu em 2018 em Pocono, durante corrida da Indy.

O canadense embarcou em um dos Hyundai Veloster N TCR da Bryan Herta Autosport do IMSA Michelin Pilot Challenge.

Wickens, que sofreu lesões na medula espinhal, usou o veículo equipado com controles no volante, que ajuda o piloto Michael Johnson no já citado campeonato de endurance dos Estados Unidos, para completar algumas voltas na pista de Mid-Ohio.

O piloto de 32 anos postou uma imagem de si mesmo tirada diretamente no Hyundai #54, bem como da equipe em suas redes sociais.

Robert Wickens, Bryan Herta Autosport, Hyundai Veloster N TCR Photo by: Bryan Herta Autosport

Mais tarde, as redes sociais do IMSA publicaram vídeo da preparação do canadense, bem como na pista.

“Acredito que esses são os momentos decisivos em minha vida”, disse Wickens. “Aos 32 anos, tenho muito mais da minha vida para viver e pretendo vivê-la ao máximo. Isso é o que realmente me levou à minha fase de reabilitação, que ainda está acontecendo todos os dias. Eu simplesmente sabia que, se não me empenhasse totalmente na recuperação, estaria me chutando pelo resto da vida me perguntando: 'E se eu tentasse mais? E se eu não fizesse isso? Ou aquilo?'”

Christian Fittipaldi REVELA detalhes DESCONHECIDOS do dia da MORTE de SENNA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Oscar das pistas: histórias da F1 que rendem filme

Your browser does not support the audio element.