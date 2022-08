Carregar reprodutor de áudio

A novela entre o atual campeão da IndyCar Álex Palou, a Chip Ganassi e a McLaren ganhou um importante novo capítulo. Equipe atual do espanhol, a Ganassi está processando seu piloto devido à confusão contratual para 2023.

Os problemas começaram em 12 de julho, quando a Ganassi anunciou que exerceria a opção de renovar com Palou para 2023. O espanhol veio a público desmentir a informação, afirmando que já havia avisado a equipe que não seguiria com eles após 2022, criticando ainda do comunicado conter uma aspa atribuída a ele que não era de autoria do piloto.

Poucas horas depois, foi a vez da McLaren anunciar a contratação de Palou para 2023 e além, sem deixar claro em qual categoria o espanhol correria, já que o time de Woking está na Fórmula 1, Indy, Extreme E e fará sua estreia na Fórmula E no próximo ano.

E agora a história ganha novos contornos. Segundo o site IndyStar.com, a Chip Ganassi Racing entrou com um processo contra Palou no Condado de Marion, no estado da Flórida. Segundo informado, o espanhol é colocado como réu junto da ALPA Racing.

Embora os advogados de Ganassi tenham pedido sigilo do processo, entende-se que ele tem relação com a disputa contratual envolvendo o espanhol.

Desde o começo da novela, Palou fez 3 corridas pela equipe na Indy, sendo uma em Toronto e duas em Iowa, fazendo dois sextos lugares. No momento, ele é o sexto no campeonato com 359 pontos, ainda sem vitórias neste ano.

Palou estreou na Indy em 2020 com a Dale Coyne, onde ficou por um ano. Em 2021, fez sua transferência para a Chip Ganassi, conquistando o título com três vitórias e outros cinco pódios no ano, batendo Josef Newgarden, Pato O'Ward e Scott Dixon.

