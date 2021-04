O fã brasileiro da Indy pode respirar aliviado. A categoria continuará na TV aberta em 2021, com as transmissões realizadas pela TV Cultura, como adiantou o Motorsport.com. Nesta segunda-feira (12) o acordo foi anunciado nas redes sociais para o campeonato que começa no dia 18 de abril, com GP do Alabama.

A TV Cultura retomou suas transmissões automobilísticas neste ano, ao assumir a cobertura da Fórmula E em conjunto com o SportTV, responsável pelas transmissões pagas. O canal paulista exibiu todos os eventos das rodadas duplas de Diriyah e Roma, que abriram a temporada 2021 na TV e pelo site.

A emissora promete um pré-corrida com o melhor dos treinos classificatórios, além dos melhores momentos após a bandeira quadriculada, além de um aplicativo específico para os fãs brasileiros. A narração será de Geferson Kern e os comentários de Rodrigo Mattar.

Até o ano passado, a maior categoria de monopostos dos Estados Unidos tinha transmissão no Grupo Bandeirantes (Band e Bandsports) e no DAZN, serviço de streaming especializado em eventos esportivos.

Em 2021, a Indy terá três brasileiros, mas nenhum competindo em período integral: Helio Castroneves, Tony Kanaan – que também disputará a Stock Car - e Pietro Fittipaldi, que também acumula a função de piloto reserva e de testes da Haas na F1, além de correr na European Le Mans Series.

