Antes da abertura do campeonato, que acontecerá no Alabama no dia 18 de abril, a Indy vem realizando os primeiros testes para as 500 Milhas de Indianápolis nesta semana e uma das ‘vítimas’ da mítica pista na quinta-feira foi Rinus Veekay.

Ele bateu na curva 1 em sua quinta volta, rodando a quase 220 mph (cerca de 350 km/h) antes de bater no muro com o lado direito de seu carro.

Ele saiu flexionando a mão esquerda, e mais tarde foi confirmado que ele havia quebrado o osso superior do dedo indicador - que ele havia machucado anteriormente no kart.

Explicando o acidente para a NBC, VeeKay disse: “Eu entrei na curva 1, havia um muito vento contrário, virei e estava tudo bem. Tudo parecia muito estável e, em seguida, no meio da curva, foi como uma queda de mil libras [de downforce] na asa dianteira com uma grande rajada de vento, e quando você o perde - ele se vai.”

“Eu construí essa velocidade do jeito que eu queria, mas Indianápolis morde você e realmente me mordeu. Vou me certificar de como construir isso novamente, especialmente sendo o primeiro carro em uma pista sem aderência e com vento forte. Foi uma grande lição para mim, e vou ter certeza de que aprendi para a próxima vez.”

Quando questionado se esperava algum problema no próximo fim de semana, ele respondeu: “Não sinto nada, então estou confiante de que não haverá problema. Já estou malhando, fazendo flexões e sem problemas. A única coisa desse lado é reduzir a marcha, e eu reduzo com dois dedos de qualquer maneira. Não há necessidade de força real, então vou apenas precisar de um dedo.”

“Definitivamente não prejudicou minha confiança nem nada. Eu sei o que fiz de errado e foi uma espécie de falta de experiência, e agora tudo ficou para trás. Nosso foco está totalmente em Barber.”

