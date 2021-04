Após sair da Band, a Indy está próxima de fechar com uma nova casa para a transmissão da temporada 2021. Depois de fechar com a Fórmula E, a TV Cultura deve ser a responsável pela cobertura da categoria norte-americana, segundo apurado pelo Motorsport.com.

O anúncio oficial deve ocorrer ainda nesta semana. O campeonato tem data de início marcada para o dia 18 de abril, com GP do Alabama. Mesmo com a TV Cultura nas transmissões na TV aberta, a categoria ainda busca acordo com algum canal na TV fechada.

Procurados pelo Motorsport.com, os representantes da Indy no Brasil e da TV Cultura não responderam ao pedido de entrevista até o momento da publicação desta nota.

Nesta terça-feira, a Indy publicou em seu site uma nota com a lista de emissoras responsáveis pela transmissão da temporada 2021 ao redor do mundo, mas o Brasil não constava nessa relação, e a categoria confirmou que o documento não contém os nomes das novas parceiras.

Apesar de estar com o acordo encaminhado para continuar na TV aberta, a Indy segue em busca de uma parceira que garantiria as transmissões em TV fechada.

A TV Cultura retomou suas transmissões automobilísticas neste ano, ao assumir a cobertura da Fórmula E em conjunto com o SportTV, responsável pelas transmissões pagas. O canal paulista exibiu todos os eventos da rodada dupla de Diriyah, que abriu a temporada 2021 no final de fevereiro na TV e pelo site.

Até o ano passado, a maior categoria de monopostos dos Estados Unidos tinha transmissão no Grupo Bandeirantes (Band e Bandsports) e no DAZN, serviço de streaming especializado em eventos esportivos.

Em 2021 a Indy terá três brasileiros, mas nenhum deles competindo em período integral: Helio Castroneves, Tony Kanaan – que também fará a Stock Car - e Pietro Fittipaldi, que também acumula a função de piloto reserva e de testes da Haas na F1, além da European Le Mans Series.

