Indy confirma nova data para a rodada dupla de Mid-Ohio

O calendário de 2020 da Indy estava com um grande vácuo no mês de setembro, sem nenhuma prova devido aos cancelamentos recentes. Mas a categoria solucionou o problema ao dar uma nova data para a rodada dupla de Mid-Ohio, que havia sido adiada devido à pandemia. As provas serão realizadas nos dias 12 e 13 de setembro.

A prova era centro de muita especulação porque o governo do estado havia impedido o evento de ser realizado com público em sua data original, uma semana antes da classificação para as 500 Milhas.

A Green Savoree Racing Promotions, organizadora da prova, foi atingidia em cheio pela pandemia, com as suas outras etapas sendo afetadas. St. Petersburg foi jogada para o fim da temporada, enquanto Toronto e Portland foram canceladas. Então o desejo da companhia de ter público na prova era compreensível.

O anúncio, feito no fim de semana, diz: "A Indy correrá no circuito de Mid-Ohio no próximo final de semana, com a rodada dupla marcada para sábado, 12 de setembro e domingo, 13 de setembro. Mal podemos esperar por mais um final de semana de ação em uma excelente pista".

"A Green Savoree Racing Promotions entrará em contato com o público logo com recomendações sobre presença no evento".

Com isso, as corridas da rodada dupla de Mid-Ohio serão a 10ª e a 11ª da temporada de 2020 da Indy. Após essa etapa restarão mais uma rodada dupla no misto de Indianápolis, em 02 e 03 de outubro, e o final em St. Pete, em 25 de outubro, totalizando 14 etapas.

Após a rodada dupla de Gateway, Scott Dixon segue na liderança com 416 pontos, seguido de Takuma Sato com 320 e Pato O'Ward com 297.

