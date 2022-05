Indy: Dixon começa treinos livres das 500 Milhas na frente

Carregar reprodutor de áudio

As 500 Milhas de Indianápolis já começaram. Apesar da 106ª edição da tradicional corrida estar marcada para o dia 29 de maio, os treinos livres para o evento iniciaram nesta terça-feira (17). Na primeira atividade, que contou com 32 carros na pista, Scott Dixon foi o mais rápido, registrando 39s6268, apenas 0s0269 mais rápido que Marcus Ericsson, que fechou a dobradinha da Ganassi. Sage Karam, Conor Daly e Marco Andretti completaram os cinco primeiros.

Nesta atividade inicial em Indianápolis, o que se viu foi uma variação no programa de cada equipe e piloto. Por mais que a Ganassi, com três carros no Top 10, dá bons indícios, não dá para afirmar quem está bem ou não no lendário circuito.

Entre os brasileiros, Tony Kanaan foi o mais rápido. O piloto da Ganassi registrou 40s2203 e ficou em 16º, enquanto Helio Castroneves, tetracampeão da prova, ficou apenas em 30º, com o registro de 40s8259.

Ainda nesta terça-feira, acontece o segundo treino livre da categoria, a partir das 16h.

VÍDEO: A guerra de atualizações de Red Bull e Ferrari no GP da Espanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: