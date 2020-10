Scott Dixon e Josef Newgarden travaram uma boa batalha pelo título de 2020 da IndyCar, com uma corrida caótica que encerrou a temporada em São Petersburgo, neste domingo (25). Newgarden fez sua parte e venceu a corrida, mas Dixon chegou em terceiro lugar e manteve sua vantagem na liderança. O australiano foi campeão com 537 pontos, contra 521 do americano.

Dixon precisava apenas chegar entre os nove primeiros e manter o carro na pista até o fim da prova. O piloto disse que foi um fim de temporada muito tenso e que valorizou ainda mais a vitória.

“Definitivamente foi muito próximo! Crédito para Josef e a Penske, eles foram perfeitos na segunda metade da temporada e marcaram muitos pontos. É difícil, como pode você ver pela competição, se você errar na qualificação, mas crédito pela equipe por ter se mantido bem no fim de semana”, disse Dixon à NBC.

“Precisávamos de uma corrida tranquila e foi isso que fizemos, tínhamos a velocidade quando precisávamos acelerar com tudo”, completou o campeão. Que já declarou que vai tentar o sétimo título em 2021 e igualar o recorde da lenda A.J Foyt.

Já Newgarden, campeão da IndyCar em 2017 e 2019, disse à NBC que foi uma mistura de emoções, ficou feliz pela vitória, mas triste pela perda do título. “Parabéns a Scott e sua equipe, é um grande momento para ganhar seis campeonatos, eles foram grandes competidores.”

“Por um lado, não sei o que faria de diferente este ano, ou que pediria à minha equipe para fazer. Eles foram perfeitos, mais rápidos nos boxes. Estou muito orgulhoso de pilotar pela minha equipe”, completou Newgarden.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Hamilton deixa Schumi para trás e chega à vitória 92; o debate sobre o agitado GP de Portugal

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna