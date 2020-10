A dança dos assentos começa a acelerar para a temporada 2021 da Indy. Nesta quinta-feira (29) duas mudanças chamaram a atenção dos fãs. Depois de dois anos na Chip Ganassi Racing, nos quais conquistou o título de Rookie of the Year de 2019, uma vitória e dois outros pódios, foi confirmado que Felix Rosenqvist assumirá o carro #7 da Arrow McLaren SP.

Em seu lugar, o time que utiliza motores Honda recrutou Alex Palou, confirmando que o time voltará a ter um programa de quatro carros, com o hexacampeão Scott Dixon, Marcus Ericsson e Jimmie Johnson.

“Mal posso esperar para dar o próximo passo em minha carreira e ingressar na Arrow McLaren SP”, disse Rosenqvist, que fará 29 anos na próxima semana. “A equipe tem se mostrado um desafiante consistente este ano e estou ansioso para trabalhar com Pato O’Ward para ajudar a levá-la adiante. Quero agradecer a Sam, Ric, Zak [Brown, CEO da McLaren] e toda a equipe por me dar esta oportunidade e já estou trabalhando para estar o mais preparado possível para a próxima temporada. Será algo divertido."

“Dizer que estou emocionado ou animado por dar esse passo em minha carreira seria um eufemismo”, disse Palou. “Guiar para Chip Ganassi é apenas um sonho que se tornou realidade. Eu acompanho a equipe desde que me lembro, e é o tipo de equipe e proprietário pelo qual qualquer piloto gostaria de correr. Scott (Dixon) teve outra temporada tremenda, alcançando 50 vitórias e um sexto título, então você absolutamente não poderia pedir nada mais em um companheiro de equipe.”

