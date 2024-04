Scott Dixon venceu o GP de Long Beach da Indy neste domingo. O piloto foi acompanhando no pódio por Colton Herta e Álex Palou, que ficaram com a 2ª e 3ª posição, respectivamente. Pietro Fittipaldi terminou em P24.

A prova em Long Beach foi marcada por uma bandeira amarela na volta 15. A ativação da medida de segurança dividiu o grid em duas estratégias: fazer a primeira parada durante a bandeira amarela ou seguir para o plano original de fazer os pits a partir da volta 30. Dixon foi um dos que pararam sob bandeira amarela.

Os outros pilotos do top 3 pararam na janela da volta 30. Newgarden, que perdeu a P2 após um toque de Herta, também seguiu essa estratégia. Dixon mostrou que a sua escolha de parada era uma estratégia complicada, mas o neozelandês segurou os rivais no braço nas voltas finais.

A Corrida

Na largada, Felix Rosenqvist manteve a liderança até a segunda curva, quando foi passado por Will Power, que utilizou a linha de fora. Rapidamente, Power conseguiu ampliar o gap para o segundo colocado, colocando 1s sobre Rosenqvist. Josef Newgarden estava com a 3ª posição.

Newgarden seguiu pressionando e na volta 3 já passara o sueco, mas com pouca distância entre os dois.

Pato O’Ward acabou acertando o pneu traseiro esquerdo do colega de equipe Alexander Rossi, que entrou nos pits para trocar o pneu furado. O toque não danificou a asa dianteira de Pato. Segundo O’Ward em rádio para equipe, ele acabou batendo em Rossi por causa de um outro toque na sua traseira.

Em disputa de conterrâneos, Rosenqvist foi perdendo ritmo e foi ultrapassado pelo conterrâneo Marcus Ericsson. Depois, foi a vez de Colton Herta passar Rosenqvist.

Na volta 10, a direção de prova puniu O’Ward foi punido com um drive through pelo toque no colega de equipe. No vídeo aéreo do acidente, não constava que nenhum carro havia acertado a McLaren do Mexicano.

A corrida esfriou por algumas voltas depois dos laps iniciais — o drive through de O’Ward foi a principal atração da prova até uma bandeira amarela de Christian Rasmussen na volta 15.

Rasmussen rodou sozinho na saída de uma curva e ainda acertou o carro de Jack Harvey, que tentou desviar para a parte interna da curva. Porém, o carro de Rasmussen acabou mudando de direção após rodar.

Até esse instante, o top 3 era Power, Newgarden e Ericsson, com Herta e Palou fechando o top 5. O brasileiro Pietro Fittipaldi estava em 17º.

Com a bandeira amarela, diversos carros foram entrando nos boxes para realizarem as trocas de pneus. O então líder Power fez pit stop para colocar os pneus duros. Com isso, Newgarden tomou a primeira posição, enquanto Power voltou em 12º.

Em um unsafe release, Christian Lundgaard saiu da garagem e acabou acertado por Kyle Kirkwood.

A prova foi reiniciada na volta 20. Newgarden manteve a primeira posição e foi ampliando a distância contra Ericsson. Já no lap 22, o líder da prova abriu um gap de 1s5 em cima do segundo colocado.

Na volta 27, Lundgaard recebeu a aguardada punição pelo unsafe release: deixar cinco carros o passarem. Porém, na volta seguinte, Lundgaard recuperou uma das posições que foram entregues na penalidade.

A partir da volta 30, pilotos que não trocaram de pneus durante a bandeira amarela começaram a fazer seus pits. O líder da corrida, Newgarden, entrou na volta 31 para colocar os pneus duros. Colton Herta herdou a primeira posição, enquanto Newgarden voltou em P17.

Power, que liderou a corrida até trocar de pneus na bandeira amarela, chegou na quarta posição. Herta entrou nos boxes na volta 33, assim como Rossi. Com esses pits, Dixon passou para P1 com Power em P2, 2s2 atrás.

No lap 43, Dixon mantinha uma vantagem de 6s7 sobre Power. Kirkwood estava em terceiro com 8s9 para o líder da prova.

Newgarden, que atrasou a mudança de pneus, foi escalando o grid e na volta 50 já colava na disputa pela P5, que estava com Graham Rahal — que se complicou nos pits na volta 51. A mangueira de combustível não encaixou no carro de Rahal, que perdeu tempo e ficou sem saber se teve ou não o carro reabastecido.

Dixon foi um dos que entraram nos boxes na janela iniciada na volta 50, colocando um set de pneus macios usados. O neozelandês retornou em P11, na frente de Power e atrás do novato Théo Pourchaire.

Newgarden recuperou a P1 na volta 55. Até então, o desempenho do americano mostrava que a melhor estratégia foi não entrar nos boxes durante a bandeira amarela. Herta e Palou completavam o pódio em P2 e P3, respectivamente.

Na volta 59, Newgarden entrou no pit para a última troca de pneus e saltou em P4, 3s na frente de Power. O cenário sugeria que teríamos na pista uma briga entre dois campeões e colegas de equipe.

No lap 68, faltando 17 voltas para o fim, Dixon, que parou na bandeira amarela, liderava a prova com 1s5 sobre Newgarden. Herta estava em 3º. Duas voltas depois, Newgarden reduziu a distância para 0s5. Newgarden forçava a ultrapassagem, mas Dixon fechou muito bem o espaço contra o rival.

Faltando oito voltas para o fim, Newgarden errou uma frenagem quanto tentava passar Dixon e foi acertado por Herta. Com o toque, Newgarden caiu para quarto. Herta ficou com o P2 e Palou em P3. No fim da prova, Herta reconheceu o erro.

Apesar do toque, Newgarden não ficou fora da disputa. O líder Dixon estava 2s na frente do P5, Marcus Ericsson. Os cinco primeiros formaram um pequeno pelotão nas voltas finais.

Nas últimas duas voltas, Herta fechou a distância para Dixon, chegando a 0s2 atrás do líder da prova. No lap final, Herta estava 0s6 atrás e foi agressivo para cima de Dixon, mas não conseguiu espaço. Assim, Dixon cruzou a bandeira quadriculada em P1 com Herta em sua cola.

