A Indy realizou na tarde deste sábado a classificação para o GP de Long Beach. A pole position ficou com Felix Rosenqvist, da Meyer Shank Racing — a primeira pole da equipe. Fecharam as três primeiras posições Will Power e o líder do campeonato Josef Newgarden

Classificação do GP de Long Beach - Etapa de grupos

Os pilotos que passaram para a etapa final da classificação, ficando entre os seis primeiros de seus grupos, foram:

Alex Palou

Christian Lundgaard

Colton Herta

Felix Rosenqvist

Graham Rahal

Josef Newgarden

Kyle Kirkwood

Marcus Armstrong

Marcus Ericsson

Scott Dixon

Scott McLaughlin

Will Power

Classificação do GP de Long Beach – Round 2

No Round 2 da classificação, os 12 pilotos tinham dez minutos para disputar as seis melhores posições para avançar para a parte final do quali. Nos primeiros minutos, Kyle Kirkwood fez o melhor tempo da prova.

Após a metade da etapa, Colton Herta liderava a classificação com 1min06s467, enquanto o sexto colocado e “porteiro” da sessão era Marcus Ericsson, com 1min06s978. Scott Dixon estava em sétimo, com Graham Rahal em último (12º).

Os tempos passaram a diminuir quando faltavam 2 minutos para o fim da sessão. Alex Palou passou Kirkwood, que acabou caindo paro sexto após Ericsson, Power, Newgarden, Herta e Palou melhorarem seus tempos.

Palou chegou a cair do top 6, mas se recuperou cravando 1min05s910 — único a baixar de 1min06s em todo o quali. Colton Herta marcou o segundo tempo com 1min06s006. Kirkwood, que chegou a liderar a etapa, acabou fora do top 6.

Passaram para a última etapa do quali: Herta, Palou, Ericsson, Rosenqvist, Power e Newgarden

Os eliminados no Round 2 foram Lundgaard (7º), Dixon (8º), Armstrong (9º), Kirkwood (10º), McLaughlin (11º) e Rahal (12º).

Classificação do GP de Long Beach – Fast Six

Nas primeiras voltas rápidas da sessão de seis minutos, Newgarden, Palou e Power fizeram, respectivamente, os melhores tempos.

Ericsson tentou uma volta rápida e tudo indicava que passaria Power na liderança, mas o sueco pegou turbulência de Herta e ficou com um tempo de 1min06s403, contra 1min06s399 do pole até então.

No final da sessão, Rosenqvist virou o melhor tempo e garantiu a pole, marcando 1min06s017.

Verstappen dominante, Pérez 2º no grid e Alonso protagonista na China

