Na tarde deste domingo, foi disputada a corrida 2 do GP de Milwaukee da IndyCar, categoria que está em seus momentos decisivos na temporada 2024. E quem venceu a segunda prova do Milwaukee Mile foi Scott McLaughlin.

O neozelandês da Penske segurou a pressão do compatriota Scott Dixon, da Chip Ganassi, e triunfou no oval deste fim de semana. Com isso, McLaughlin segue vivo na briga pelo título contra Will Power --australiano também da Penske que cometeu erro no Wisconsin -- e Álex Palou, espanhol da Ganassi.

O europeu, aliás, foi uma das 'vítimas' -- assim como Josef Newgarden -- da corrida nos Estados Unidos, mas o piloto da Espanha conseguiu 'sobreviver' e tentará seu terceiro título da Indy no fim de semana do dia 15 de setembro, quando a competição encerra seu campeonato do ano em Nashville. Veja resultado:

Cla piloto # voltas tempo Intervalo Pits 1 S. McLaughlin Team Penske 3 250 2:06'31.3981 6 2 S. Dixon Chip Ganassi Racing 9 250 +0.4558 2:06'31.8539 0.4558 5 3 C. Herta Andretti Global with Curb-Agajanian 26 250 +5.1263 2:06'36.5244 4.6705 5 4 S. Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 250 +10.9829 2:06'42.3810 5.8566 6 5 M. Ericsson Andretti Global 28 250 +13.7085 2:06'45.1066 2.7256 6 6 A. Rossi Arrow McLaren 7 250 +14.3305 2:06'45.7286 0.6220 5 7 R. VeeKay Ed Carpenter Racing 21 250 +15.2002 2:06'46.5983 0.8697 5 8 K. Kirkwood Andretti Global 27 250 +15.3219 2:06'46.7200 0.1217 6 9 R. Grosjean Juncos Hollinger Racing 77 250 +16.2013 2:06'47.5994 0.8794 5 10 W. Power Team Penske 12 250 +19.8577 2:06'51.2558 3.6564 7 11 F. Rosenqvist Meyer Shank Racing 60 249 +1 Lap 2:06'53.2242 1 Lap 7 12 C. Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 248 +2 Laps 2:06'44.7912 1 Lap 7 13 K. Simpson Chip Ganassi Racing 4 248 +2 Laps 2:06'50.1355 5.3443 6 14 J. Harvey Dale Coyne Racing 18 247 +3 Laps 2:06'48.2333 1 Lap 5 15 K. Legge Dale Coyne Racing 51 246 +4 Laps 2:06'51.9006 1 Lap 5 16 C. Rasmussen Ed Carpenter Racing 20 243 +7 Laps 2:06'41.0040 3 Laps 7 17 C. Daly Juncos Hollinger Racing 78 230 +20 Laps 2:04'22.7112 13 Laps 6 18 R. Robb A.J. Foyt Enterprises 41 221 +29 Laps 1:53'03.4362 9 Laps 4 19 A. Palou Chip Ganassi Racing 10 221 +29 Laps 2:06'53.7919 13'50.3557 7 20 L. Lundqvist Chip Ganassi Racing 8 215 +35 Laps 1:48'42.8478 6 Laps 5 21 P. Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan Racing 30 181 +69 Laps 1:39'19.4142 34 Laps 5 22 D. Malukas Meyer Shank Racing 66 126 +124 Laps 2:00'49.3725 55 Laps 3 23 G. Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 123 +127 Laps 1:04'51.4228 3 Laps 3 24 P. O'Ward Arrow McLaren 5 87 +163 Laps 48'52.9685 36 Laps 2 25 N. Siegel Arrow McLaren 6 24 +226 Laps 22'39.8658 63 Laps 1 26 M. Armstrong Chip Ganassi Racing 11 6 +244 Laps 4'44.6808 18 Laps 1 27 J. Newgarden Team Penske 2 5 +245 Laps 3'47.4774 1 Lap

FERRARI DÁ AULA E LECLERC VENCE, COM PIASTRI P2 E NORRIS P3! Verstappen é SÓ P6. O DEBATE de MONZA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!