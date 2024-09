Campeão da NASCAR Cup em 2021 e um dos mais reconhecidos pilotos da categoria mais popular dos Estados Unidos, Kyle Larson anunciou nesta terça-feira que tentará outra vez realizar a 'dobradinha' das 500 Milhas de Indianápolis da IndyCar e das 600 Milhas de Charlotte da NASCAR em 2025.

Assim, o norte-americano tentará fazer o que planejou em 2024, quando a chuva impediu que ele participasse da etapa da NASCAR -- na Indy 500, uma punição o relegou ao 18º lugar, mas ele fez a melhor classificação da história de um novato nas 500 Milhas de Indianápolis, registrando 233,543 mph.

Em 2025, mais uma vez ele participará da disputa em Indiana numa parceria entre a Hendrick Motorsports, sua equipe da NASCAR, e a Arrow McLaren, escuderia da IndyCar. O piloto, porém, confirmou que, caso haja algum conflito entre os eventos, ele priorizará o da Cup Series.

De todo modo, Larson está confirmado no line-up da Arrow McLaren para a Indy 500 de 2025 ao lado do compatriota Nolan Siegel, do mexicano Pato O'Ward e do recém-contratado dinamarquês Christian Lundgaard, que assumirá a vaga do norte-americano Alexander Rossi no time para o ano que vem.

"Agradeço a segunda oportunidade porque temos assuntos pendentes. Eu realmente quero completar todas as 1100 milhas e acho que temos a oportunidade de lutar pela vitória em ambos os eventos", afirmou Kyle nesta terça-feira.

Kyle Larson, Arrow McLaren/Rick Hendrick Chevrolet Foto de: Josh Tons / Motorsport Images

Larson voltará a usar o número 17 em seu esforço na IndyCar, com o apoio mais uma vez da HendrickCars.com como parte do que foi apelidado de #Hendrick1100. "Kyle teve um ótimo maio e mostrou que é um piloto talentoso", disse o chefe Rick Hendrick, para quem Larson guia desde 2021.

"Agora que já passamos por isso uma vez, sabemos o que esperar, o que só pode nos tornar melhores e mais preparados. Zak (Brown, CEO da McLaren) e a equipe Arrow são parceiros incríveis, então estamos ansiosos para 2025", seguiu Hendrick.

"Kyle mostrou a todos nós do que era capaz em maio passado e, se tiver uma segunda chance com melhores condições climáticas, acho que todos ficaremos empolgados em vê-lo lutar por uma vitória na Indy 500 e depois outra em Charlotte", completou Zak Brown.

