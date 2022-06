Carregar reprodutor de áudio

Firestone Fast Six

Helio Castroneves foi o primeiro piloto a fazer uma volta rápida no Q3, uma volta de 1min15.4538s pelo acidentado percurso de Detroit, da IndyCar. O tempo resistiu às primeiras voltas de Newgarden e do novato David Malukas na Dale Coyne Racing com a HMD-Honda, mas depois Takuma Sato no segundo carro Coyne subiu para o topo com 1min15.3490s.

Newgarden então fez uma volta de 1min15,2153s, para ser o mais rápido em 0,1337s e conquistar sua 16ª pole.

Coyne pode, no entanto, se contentar com seus pilotos conquistando o segundo e sexto lugar, imprensando os dois Meyer Shank Racing-Hondas e um dos vencedores de Detroit do ano passado.

P Nome Tempo Diferença FL Voltas Motor Pneus Time 1 Josef Newgarden 1:15.2153 1:15.2153 3 3 Chevy A Team Penske 2 Takuma Sato 1:15.3490 0.1337 1 2 Honda A Dale Coyne Racing w/RWR 3 Simon Pagenaud 1:15.3951 0.1798 2 2 Honda A Meyer Shank Racing 4 Helio Castroneves 1:15.4538 0.2385 1 3 Honda A Meyer Shank Racing 5 Pato O'Ward 1:16.3301 1.1148 2 2 Chevy A Arrow McLaren SP 6 David Malukas 1:16.6104 1.3951 1 2 Honda A Dale Coyne Racing with HMD

Q2

Simon Pagenaud marcou 1min15.4429seg, enquanto Josef Newgarden acertou 1min15.5094seg. No entanto, isso foi rapidamente superado pelo novato David Malukas - 1min14,8, o mesmo que ele produziu no Q1 - e então Pato O'Ward levou o Arrow McLaren SP-Chevy ao topo com 1min14,6681.

Scott Dixon e Alexander Rossi estavam em suas últimas voltas rápidas, quando Romain Grosjean bateu na parede na curva 12, pareceu dobrar sua suspensão traseira e depois girou com força na parede na curva 13.

Isso trouxe a bandeira vermelha, impedindo Dixon e Rossi de ter a chance de avançar, para que Newgarden pudesse respirar aliviado ao passar para o Firestone Fast Six.

P Nome Tempo Diferença FL Voltas Motor Pneu Time 1 Pato O'Ward 1:14.6681 1:14.6681 5 6 Chevy A Arrow McLaren SP 2 David Malukas 1:14.8251 0.1570 4 5 Honda A Dale Coyne Racing with HMD 3 Helio Castroneves 1:14.8593 0.1912 5 5 Honda A Meyer Shank Racing 4 Simon Pagenaud 1:14.9172 0.2491 5 6 Honda A Meyer Shank Racing 5 Takuma Sato 1:14.9363 0.2682 6 6 Honda A Dale Coyne Racing w/RWR 6 Josef Newgarden 1:15.0289 0.3608 5 5 Chevy A Team Penske 7 Colton Herta 1:15.1043 0.4362 5 6 Honda A Andretti Autosport w/Curb-Agajanian 8 Marcus Ericsson 1:15.2279 0.5598 4 6 Honda A Chip Ganassi Racing 9 Scott Dixon 1:15.4057 0.7376 5 6 Honda A Chip Ganassi Racing 10 Scott McLaughlin 1:15.8670 1.1989 3 6 Chevy A Team Penske 11 Alexander Rossi 1:16.2179 1.5498 2 6 Honda A Andretti Autosport 12 Romain Grosjean 1:16.9740 2.3059 4 5 Honda A Andretti Autosport

Q1 Grupo 2

Malukas na Dale Coyne Racing com a RWR-Honda liderou os tempos, 1min16.3251s, à frente da Andretti Autosport-Hondas de Alexander Rossi e Colton Herta, seguidos por Scott Dixon (Ganassi), Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing) e Will Power (Equipe Penske).

Alex Palou foi o primeiro grande piloto a mudar para pneus alternativos, mas seu 1min15.9493 foi rapidamente derrubado por Felix Rosenqvist, Rossi, Malukas, VeeKay e, em seguida, Scott Dixon fez 1min15.3309s. Josef Newgarden fez então 1min15,2262, mas foi batido por Malukas.

Rossi e Herta também melhoraram para também rebaixar Newgarden, mas ele, Dixon e Sato conseguiram passar para o Q2. As eliminações surpresa nesta fase foram VeeKay da ECR, Will Power da Penske e o atual campeão Palou.

P Nome Tempo Diferença FL Voltas Motor Pneu Time 1 David Malukas 1:14.8833 1:14.8833 5 6 Honda A Dale Coyne Racing with HMD 2 Alexander Rossi 1:15.0288 0.1455 5 5 Honda A Andretti Autosport 3 Colton Herta 1:15.2003 0.3170 6 6 Honda A Andretti Autosport w/Curb-Agajanian 4 Josef Newgarden 1:15.2262 0.3429 5 6 Chevy A Team Penske 5 Scott Dixon 1:15.3309 0.4476 4 6 Honda A Chip Ganassi Racing 6 Takuma Sato 1:15.3911 0.5078 5 6 Honda A Dale Coyne Racing w/RWR 7 Rinus VeeKay 1:15.5482 0.6649 5 6 Chevy A Ed Carpenter Racing 8 Will Power 1:15.5731 0.6898 6 7 Chevy A Team Penske 9 Alex Palou 1:15.6121 0.7288 4 6 Honda A Chip Ganassi Racing 10 Jack Harvey 1:16.8347 1.9514 6 6 Honda A Rahal Letterman Lanigan Racing 11 Jimmie Johnson 1:17.5499 2.6666 2 6 Honda A Chip Ganassi Racing 12 Tatiana Calderon 1:18.3657 3.4824 6 6 Chevy A AJ Foyt Enterprises 13 Felix Rosenqvist 1:18.6291 3.7458 2 5 Chevy A Arrow McLaren SP

Q1 Grupo 1

Helio Castroneves fez 1min15.7374, à frente de Chip Ganassi Racing-Honda de Marcus Ericsson, Pato O'Ward da Arrow McLaren SP-Chevy e o segundo carro MSR de Simon Pagenaud. Castroneves e O'Ward melhoraram na segunda volta voadora e Hélio caiu para 1min15.4367s.

P Nome Tempo Diferença FL Volta Motor Pneu Time 1 Helio Castroneves 1:15.4367 1:15.4367 5 5 Honda A Meyer Shank Racing 2 Pato O'Ward 1:15.5973 0.1606 5 5 Chevy A Arrow McLaren SP 3 Marcus Ericsson 1:15.6159 0.1792 6 6 Honda A Chip Ganassi Racing 4 Scott McLaughlin 1:15.6765 0.2398 5 6 Chevy A Team Penske 5 Simon Pagenaud 1:15.8463 0.4096 5 6 Honda A Meyer Shank Racing 6 Romain Grosjean 1:16.0067 0.5700 5 6 Honda A Andretti Autosport 7 Conor Daly 1:16.0154 0.5787 6 6 Chevy A Ed Carpenter Racing 8 Kyle Kirkwood 1:16.1255 0.6888 5 5 Chevy A AJ Foyt Enterprises 9 Santino Ferrucci 1:16.1390 0.7023 5 5 Chevy A Juncos Hollinger Racing 10 Christian Lundgaard 1:16.3068 0.8701 3 6 Honda A Rahal Letterman Lanigan Racing 11 Devlin DeFrancesco 1:16.3374 0.9007 6 6 Honda A Andretti Steinbrenner Autosport 12 Graham Rahal 1:16.4265 0.9898 6 6 Honda A Rahal Letterman Lanigan Racing 13 Dalton Kellett No Time --- -- --- Chevy Ao AJ Foyt Enterprises

