Will Power saiu de 16º no grid para conquistar a 100ª vitória da Chevrolet nesta era da IndyCar, segurando Alexander Rossi em um duelo tenso até a linha de chegada.

Uma largada bem estranha, com apenas os oito primeiros em formação ajudaram Newgarden a converter sua pole em liderança, enquanto Pagenaud e Helinho passaram Sato para assumirem segunda e terceira posições.

Atrás vinham O'Ward e Herta, enquanto Rossi imediatamente começou a escalar o pelotão. Na terceira volta, ele já era sexto, tendo deixado para trás Dixon, McLaughlin e Ericsson. Ele foi aos boxes pela primeira vez na volta 4, deixando os pneus alternativos de lado e adotando uma estratégia de três paradas.

O outro piloto a escalar o pelotão no começo da prova foi Power, que saiu de 16º nos pneus mais duros, mas já se encontrava entre os dez primeiros na volta 5.

Rossi, graças ao primeiro pit stop já chegava à quinta posição na volta 16, passando Newgarden. Enquanto isso, Pagenaud chegou até a volta 17 com os pneus 17, trocando os pneus vermelhos por pretos com Newgarden e O'Ward indo aos boxes na volta seguinte.

Na frente, Power abria uma vantagem de cinco segundos sobre Dixon antes de parar na volta 25, retornando com um conjunto de primários, enquanto Dixon e Palou ficaram uma volta a mais, colocando um jogo de alternativos usados.

Atrás do pelotão formado por Power, Dixon, Palou, Rossi e Kirkwood, Newgarden vinha a 23s dos líderes, sendo perseguido por Sato, O'Ward e Pagenaud. A lista de abandonos incluíam Rahal, que bateu no muro da curva 2, Castroneves com problemas elétricos, McLaughlin e Calderón.

Rossi não conseguia reduzir a diferença para Power assim que ultrapassou Dixon, então assim que o tráfego surgiu, ele fez a terceira parada, voltando com boa distância para Dixon.

A liderança de Power para Rossi na volta 50 era de 44s quando parou. Após a volta de saída, essa diferença caía para 16s e foi caindo progressivamente, com o piloto da Penske terminando apenas 1s à frente do americano da Andretti. Dixon foi o terceiro, à frente de Newgarden, O'Ward e Palou.

