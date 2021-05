A Indy realizou neste domingo (02) a segunda corrida da rodada dupla no Texas Motor Speedway. E na quarta corrida do ano, um quarto vencedor diferente, com Pato O’Ward levando a melhor, após superar Josef Newgarden na parte final da corrida.

O feito de O’Ward encerra dois jejuns: desde 2004 o México não vencia na Indy, após o triunfo de Adrian Fernandez em Fontana. Além disso, esta é a primeira vez que a McLaren chega em primeiro desde Johnny Rutherford, em Atlanta, no ano de 1979.

Além disso, O'Ward ganhou de presente um teste em Abu Dhabi em um carro da Fórmula 1, como parte de uma aposta com o CEO da McLaren, Zak Brown.

Newgarden conseguiu se manter em segundo e Graham Rahal foi o terceiro colocado. Scott Dixon, vencedor da corrida do sábado e pole position neste domingo, dominou boa parte da prova, mas não resistiu ao melhor rendimento do trio à sua frente.

A prova foi marcada por um grande acidente logo no início, envolvendo sete carros, com Conor Daly chegando a capotar. Os dois brasileiros estiveram envolvidos. Pietro Fittipaldi foi quem tocou em Sebastien Bourdais e acabou não conseguindo voltar. Já Tony Kanaan também foi atingido, mas conseguiu voltar. O piloto baiano chegou a ficar três voltas atrás do líder e conseguiu descontar uma. No final, ele chegou em 15º.

A Indy volta no dia 15 de maio com a prova no misto de Indianápolis.

Resultado final

F1 2021: HAMILTON bate VERSTAPPEN e BOTTAS com vitória DOMINANTE em PORTUGAL após 'susto' | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Oscar das pistas: histórias da F1 que rendem filme

Your browser does not support the audio element.