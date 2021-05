Indy: Bobby Unser, tricampeão da Indy 500, morre aos 87 anos

Bobby Unser, três vezes vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, morreu em sua casa em Albuquerque, Novo México, no domingo de causas naturais, anunciou sua família. Ele tinha 87 anos.

Unser venceu a Indy 500 em 1968, 1975 e 1981, o tornando o único outro piloto além de Rick Mears a vencer o evento em três décadas diferentes.

Ele nasceu em Colorado Springs em 1934, irmão de Al Unser Sr. e tio de Al Unser Jr. - ambos venceram a Indy 500. Outro irmão, Jerry, morreu na corrida de 1959.

Em 1949, Unser começou a correr na Roswell Speedway. Em 1950, ele correu no Speedway Park em Albuquerque e ganhou seu primeiro campeonato na Southwestern Modified Stock Cars. Depois de servir na Força Aérea dos EUA de 1953 a 1955, Unser e seus irmãos Jerry e Al decidiram seguir carreiras como pilotos na United States Auto Club (USAC).

Bobby obteve sete vitórias na carreira na USAC Sprint Car e ficou em terceiro lugar na classificação em 1965 e 1966. Ele também venceu seis corridas da USAC Stock Car e três USAC Midget.

A carreira de Unser na Indy começou no final da temporada de 1962. Ele passou três anos correndo com motor Novi para Andy Granatelli, sua primeira Indy 500 chegando em 1963, completando apenas duas voltas depois de se envolver em um acidente.

Sua primeira vitória na Indy veio em Mosport em 1967, e ele se tornou campeão nacional da USAC em 1968 e 1974. Ele terminou sua carreira com 35 vitórias na IndyCar, registrou oito resultados entre os três primeiros na temporada e foi incluído no Hall da Fama do Indianapolis Motor Speedway em 1990.

Ele se aposentou das corridas logo após sua polêmica vitória final na Indy 500, tendo sido inicialmente privado do triunfo, por passar carros durante uma advertência. Cinco meses depois, a vitória foi restabelecida após um protesto e ação judicial do dono da equipe Roger Penske - em vez disso, Unser foi multado em US$40.000.

Após a polêmica, Unser disse que ficou desiludido com o esporte - mas teve uma carreira de enorme sucesso na radiodifusão, trabalhando para a NBC, ABC e ESPN na IndyCar, bem como em eventos da NASCAR.

Unser também ganhou 13 títulos na escalada de Pikes Peak e recebeu honras de "Rei da Montanha" 10 vezes durante sua carreira como o piloto mais rápido na subida da famosa montanha.

Unser deixa sua esposa, Lisa; filhos Bobby Jr. e Robby; e as filhas Cindy e Jeri.

Bobby Unser with Juan Pablo Montoya in 2015 Photo by: IndyCar Series

F1 2021: HAMILTON bate VERSTAPPEN e BOTTAS com vitória DOMINANTE em PORTUGAL após 'susto' | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Oscar das pistas: histórias da F1 que rendem filme

.