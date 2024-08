A IndyCar corre neste final de semana pela última vez em um circuito misto na temporada 2024 com a disputa do GP de Portland. Único brasileiro em tempo integral neste ano, Pietro Fittipaldi parte empolgado para a corrida no estado americano do Oregon, ao qual retornará após seis anos.

Em sua única vez correndo no circuito de 3.160 metros, Pietro garantiu um top 10. O piloto da Rahal Letterman Lanigan sabe que encontrará uma pista com algumas diferenças, como asfalto novo e uma pequena alteração na primeira curva, mas busca terminar a temporada de circuitos mistos no grupo dos dez melhores antes de partir para os ovais que fecharão o ano da IndyCar.

“Eu adoro correr em Portland. Estive lá em 2018, fiz uma boa corrida e terminei em nono lugar. Estou ansioso para voltar lá depois alguns anos. O asfalto é novo e a curva 1 é um pouco diferente daquela em que corri”, diz Fittipaldi, que vem de bom desempenho em Gateway, no último final de semana.

“Estou ansioso para terminar nossa temporada de circuitos mistos em alta com um top 10 e, depois disso, completar o ano em mais dois ovais”, completou. A Indy tem no sábado a classificação, enquanto a corrida será disputada no domingo, a partir das 16h, com transmissão de TV Cultura, ESPN e Disney+.

