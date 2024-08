O bicampeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, ressaltou o legado que Silvio Santos deixa para a TV e o esporte brasileiro, lembrando de episódios da época em que o SBT transmitia a Indy para o país.

O apresentador e empresário morreu no último sábado (17), aos 93 anos, e, assim que a informação foi confirmada, as redes sociais foram inundadas por homenagens ao maior comunicador da história do país.

Em entrevista ao Motorsport.com, Fittipaldi lamentou a morte de Silvio e destacou o seu papel na popularização do automobilismo norte-americano no Brasil, relembrando uma história com o empresário nos anos 1990.

“O Silvio foi um dos maiores comunicadores da história do Brasil. Ele marcou uma época, desde que começou no rádio, na televisão, até hoje, o programa de domingo é uma coisa que envolveu tantas gerações de brasileiros... E para nós do automobilismo, o SBT tem uma participação muito importante”.

“O Guilherme Stoliar era o diretor junto com o Silvio, que tomaram a decisão [de ter a Indy no SBT]. Aí eu falei: ‘Silvio, você tem que assistir uma corrida, estar presente, ver como que é a Indy’. Eu dei uma carona para ele com o meu avião, e nós viemos pra Detroit, assistir o GP”.

“Nós pegamos uma tempestade perto de Detroit, e ele ficou assustado dentro do avião. Mas ele adorou. Ficou sentado lá no box, vendo os carros passarem e tudo. Ele teve esse interesse de assistir uma corrida”.

Emerson ressaltou o sucesso que a Indy teve no SBT graças a um bom trabalho capitaneado por Silvio que, segundo ele “transmitia inteligência” nos encontros que tiveram.

“Naquela época, a audiência do SBT, algumas corridas eram quase iguais às da Globo, da Fórmula 1. O SBT faz um trabalho muito legal. O Téo José era o narrador, foi muito bacana. Todas as vezes que eu me reuni com o Silvio, era um prazer estar com ele. Ele transmitia imediatamente a inteligência, a sabedoria que ele tinha para os negócios, para as pessoas, era espetacular”.

“Deixo meus pensamentos para a família, e que o Silvio vai descansar no céu, depois de 93 anos de trabalho. Ele não parava um minuto. Tenho muita admiração, muito amor pelo Silvio, eu adorava ele”.

O bicampeão terminou lembrando uma curiosidade que compartilha com Silvio Santos e, inclusive, com Frank Sinatra: o aniversário.

“Tem uma outra brincadeira com o Silvio, porque ele nasceu em 12 de dezembro, no mesmo dia que eu. Uma vez eu estava andando em Londres no dia do meu aniversário e veio um cara e falou: ‘Emerson, congratulations, it’s your birthday today’ [Emerson, parabéns, é seu aniversário hoje]”.

“Aí eu perguntei como ele sabia e ele disse que saiu no London Times, e que era aniversário do Frank Sinatra também. Aí eu lembrei do Silvio, eu falei para ele, e ele morreu de dar risada. É outra passagem, outra coincidência que eu tive com o Silvio. É uma grande figura que vai fazer muita falta para nós”.

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!