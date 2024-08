O brasileiro Pietro Fittipaldi já se preparara para o próximo desafio na IndyCar, o GP de Portland, última corrida em circuito misto da temporada. O piloto da RLL esteve na pista na retomada do campeonato no último sábado (17), quando terminou a etapa do oval de Gateway, em St. Louis, com a 14ª posição, em prova em que destacou a estratégia e o bom ritmo do carro.

“Em termos de estratégia, ela era muito boa, buscando um lugar entre os 12 primeiros colocados. Acho que cometemos um pequeno erro e ela não foi bem-sucedida. Estávamos correndo no ritmo dos líderes, o que foi positivo. Vamos continuar trabalhando”, disse Pietro logo após a corrida em Gateway.

“Tínhamos um ritmo muito bom quando a corrida estava com bandeira verde, mas estávamos com dificuldades nas largadas e nas relargadas. Como equipe é algo que podemos melhorar, então vamos seguir trabalhando”, completou Fittipaldi.

A Indy dá sequência à temporada 2024 já neste domingo, quando realiza o GP de Portland, no Portland International Raceway. A corrida será disputada a partir das 16h e contará com transmissão da TV Cultura, da ESPN e do Disney+. O Motorsport.com faz a cobertura completa.

