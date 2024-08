Josef Newgarden, da Penske, venceu a corrida do circuito oval de Gateway da Indy, marcada por disputa entre estratégias, bandeiras amarelas que mudaram a dinâmica das paradas, inclusive no final, e colisão tripla envolvendo um dos candidatos ao título. Scott McLaughlin, também da Penske, chegou em segundo, e Linus Lundqvist, da Meyer, em terceiro.

A colisão entre Will Power, Alexander Rossi e Romain Grosjean, na relargada faltando dez voltas pro fim, causou bandeira vermelha e mais alguns minutos de parada. O campeão de 2023, Álex Palou, terminou em quinto. Pietro Fittipaldi terminou a corrida na 14ª colocação.

Como foi a corrida?

A largada foi intensa, com Colton Herta costurando e ultrapassando muitos carros. Já Laughling e David Malukas surpreenderam em um embate no começo da corrida, com bom início de ambos.

Na volta 9, Katherine Legge colidiu com Ed Carpenter, gerando bandeira amarela, e a retirada da piloto. Na 14ª volta, bandeira verde, com a batalha intensa voltando assim que a pista foi liberada. Malukas e Power conseguiu superar McLaughlin, ficando em primeiro e segundo, respectivamente.

No entanto, na volta 17, uma tragédia para a equipe Juncos, com Grosjean e Connor Daly se chocando após Daly rodar em colisão no acidente com Kyle Kirkwood, que voltou aos boxes com a direção dos pneus torta. Com isso, bandeira amarela até a volta 28. Power superou Malukas na liderança e manteve a posição por voltas.

Na volta 43, o carro de Pato O'Ward teve problemas, aparentemente causados por um vazamento que afetou o motor, e teve que voltar aos boxes, retirando-se da corrida.

Na volta 59, os carros começaram a voltar aos boxes para a primeira parada durante bandeira verde, após a bateria de paradas em sequência terminar. Na volta 76, o grid voltou semelhante ao início da corrida, com Power, Malukas e McLaughlin no top 3, seguido por Newgarden e Marcus Ericsson.

Na volta 86, mais uma bandeira amarela: Kyffin Simpson perdeu o controle do carro e rodou sozinho, batendo no muro e abandonando a corrida. A disputa de táticas foi divida entre os que se arriscaram a fazer uma parada durante o período e quem se manteve na pista. Um dos que pararam foi Fittipaldi.

Na volta 96 para 97, a pista foi liberada para velocidade total, com Malukas perdendo posições para Power e McLaughlin. Nessa volta, quem aproveitou foi Palou, que subiu da nona para a sexta colocação.

Na volta, 140, a intensidade do hexacampeão Scott Dixon foi recompensada, alcançando a liderança, mas que foi ultrapassado pelo novato Nolan Siegel, na volta 144, até voltas depois, devido a parada dos pilotos da tática alternativa pararam, gerando conflitos até na saída dos boxes.

A Andretti dormiu no ponto com Ericsson, com motor morrendo e pitstop lento, atrapalhando a corrida do #28. O piloto teve que voltar aos boxes algumas voltas depois, por problemas no motor, causando o abandono do piloto sueco. Graham Rahal também teve que abandonar.

Entre os pilotos da Penske, a batalha seguia pegando fogo, com McLaughlin e Newgarden batalhando. Na volta 195 o #2 perdeu o controle e rodou, sem bater e retornando à pista na quarta colocação. Mais uma vez, bandeira amarela.

Na relargada, faltando 55 voltas para o final, mais brigas fortes em todas as posições da fila de pilotos. Os líderes da corrida todos fizeram pitstop próximos um do outro poucas voltas depois, com Malukas e Power indo aos boxes. Já Newgarden e McLaughlin optaram pela estratégia de tentar continuar na pista até o limite do combustível.

Faltando apenas 21 voltas para o fim, na disputa com Power, Malukas tentou a ultrapassagem, ficou preso atrás do retardatário Kirkwood, colidiu rodas com Power e rodou, batendo no muro, encerrando o sonho da primeira vitória. A bandeira amarela ajudou os carros #3 e #2 a conseguirem combustível até o final, mas Newgarden conquistou a liderança nos pits com uma parada excelente.

Faltando 10 voltas para o fim, foi dada a bandeirada verde. Poucos segundos depois, Power foi atingido por Rossi, que acelerou demais e subiu em cima do carro #12, com Grosjean chegando atrás e atingindo os dois, causando bandeira vermelha e encerrando a corrida para o três. Newgarden foi citado por alguns pilotos como acelerando e freando exageradamente logo antes do sinal verde.

Depois de alguns minutos parados, a pista foi liberada com bandeira amarela. Faltando sete voltas, bandeira verde, com Lundqvist ultrapassando em sequência Palou e Herta, chegando na terceira colocação. Newgarden seguiu na frente e garantiu a vitória, com McLaughlin em segundo.

