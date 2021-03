Indy reduz eventos em circuitos mistos para dois dias

Os sete eventos em circuito misto da Indy - além da rodada dupla de Detroit - serão encurtados para dois dias em 2021.

A mudança, que tem sido fortemente comentada durante a maior parte das férias, foi introduzida por duas razões principais. O primeiro é reduzir os custos para as equipes e a categoria, e o segundo é reduzir o tempo potencial de exposição do pessoal enquanto os Estados Unidos ainda estão lutando contra a pandemia e aguardando que as vacinas se tornem mais difundidas e tenham efeito.

Um membro da Indy descreveu as revisões da programação do fim de semana como “o que foi aprendido em 2020”. No ano passado, no auge da pandemia, vários eventos foram condensados ​​em dois dias.

Texas Motor Speedway, como Belle Isle, contará com dois dias de ação IndyCar, mas incluindo duas corridas, enquanto a rodada de Gateway verá a Indy na pista por apenas um dia (21 de agosto) com a corrida NASCAR Truck Series sendo realizada na noite anterior.

Dada a natureza mais ‘festiva’, as corridas de rua em São Petersburgo, Toronto, Nashville e Long Beach continuarão sendo eventos de três dias.

Os custos de acomodação para as equipes podem ser reduzidos ainda mais em muitos casos pelos horários de início das corridas. Este ano, 12 corridas começarão às 15h (do lado lestes dos EUA) ou antes.

Espera-se que a Firestone reduza o número de conjuntos de pneus por carro, embora os estreantes continuem a receber um conjunto a mais do que os veteranos da categoria.

Detalhes sobre o formato dos fins de semana de dois dias são esperados "nas próximas duas semanas", de acordo com um porta-voz da Indy.

