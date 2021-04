Montoya correrá com McLaren em homenagem a Revson na Indy 500

A Arrow McLaren SP-Chevrolet de Juan Pablo Montoya levará o número 86 nas 500 Milhas de Indianápolis no próximo mês em homenagem ao 50º aniversário da pole position de Peter Revson na McLaren M16.

O colombiano, que disputou apenas cinco Indy 500 e venceu duas, foi anunciado como o terceiro piloto da equipe apenas na prova em dezembro passado, ao lado de Pato O'Ward e Felix Rosenqvist.

Hoje, a Arrow McLaren SP anunciou que a máquina laranja e branca de Montoya prestará homenagem ao feito recorde de Revson na qualificação para a edição de 1971 do clássico do Memorial Day Weekend.

Peter Revson, McLaren M16-Offenhauser, 1971 Indianapolis 500. Photo by: Motorsport Images

Montoya, que venceu a Indy 500 com a Chip Ganassi Racing em 2000 (sua estreia em Indianápolis) e com a Penske em 2015, disse: “Mal posso esperar para competir em minhas primeiras 500 Milhas de Indianápolis desde 2017."

“É extremamente especial carregar o número 86 no meu Arrow McLaren SP-Chevrolet, homenageando a incrível pilotagem de Peter Revson para a pole pela McLaren em 1971. Esta equipe é uma grande mistura de rica história e feitos emocionantes, então será uma emoção juntar-me a eles enquanto luto pela minha terceira vitória nas 500 Milhas de Indianápolis", seguiu.

Juan Pablo Montoya, Arrow McLaren SP-Chevrolet Photo by: Arrow McLaren SP

O coproprietário da equipe, Sam Schmidt, disse: “É um carro lindo e realmente complementará os outros dois Chevrolets Arrow McLaren SP dirigidos por Pato e Felix. A equipe colocará três grandes pilotos e carros com chance de vencer a corrida."

O CEO da McLaren Racing, Zak Brown, concordou. “Esta entrada representa a combinação de três relacionamentos fortes: McLaren e Indianápolis, Juan Pablo e Indianápolis, e McLaren e Juan Pablo. Acima de tudo, será fantástico para os fãs, nossos parceiros e nossa equipe vê-lo se alinhar com Pato e Felix para este espetáculo esportivo global", afirmou o dirigente norte-americano.

