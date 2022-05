Carregar reprodutor de áudio

Domingo, a partir das 13h, terá largada o evento mais tradicional do automobilismo: a 106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. Serão 33 pilotos em busca do triunfo de uma das provas que contempla a Tríplice Coroa do Automobilismo, ao lado do GP de Mônaco e das 24 Horas de Le Mans.

O Brasil tem um capítulo de destaque nessa história, com oito triunfos conquistados por Emerson Fittipaldi, Gil de Ferran, Helio Castroneves e Tony Kanaan – sendo que estes dois últimos estarão na pista neste domingo. Helio, ao lado de A.J. Foyt, Al Unser e Rick Mears, é o recordista de vitórias na corrida, com quatro triunfos, enquanto Tony vai em busca de sua segunda conquista.

Ambos partem com chances de vitória na lendária corrida e separamos algumas razões para apostarmos na nona conquista do Brasil nas 500 Milhas de Indianápolis.

Experiência

Helio Castroneves, Meyer Shank Racing Honda Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Isso é o que não falta para Tony e Helio, que já disputaram respectivamente, 387 e 362 corridas na Indy. São os segundo e quarto com o maior número de participações na categoria na história, superando todos os pilotos do grid atual. Em se tratando de 500 Milhas, Castroneves tem 21 participações e Kanaan 20, os pilotos com mais participações entre os competidores desde ano.

Por já terem vivenciado de tudo em Indianápolis, poucas serão as surpresas a lidar durante as 200 voltas de prova. Vale destacar que uma corrida em circuito oval tem uma dinâmica diferente dos mistos, que a ultrapassagem em si possui mais valor. Claro, deixar um adversário para trás nunca pode ser desprezado, mas a corrida em ovais tende a ser mais estratégica: existe momento para ultrapassar, poupar combustível, encaixar uma janela melhor de pit stop, entre outros, bem como apostar no momento de uma entrada da bandeira amarela – algo que a experiência deles também contribui.

Desafiando os prognósticos

Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda with Jimmie Johnson, Chip Ganassi Racing Honda, and Tony Kanaan, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Podemos dizer que todas as vitórias de Helio e Tony em Indianápolis “quebraram a banca”. Em 2001, Castroneves venceu como novato. No ano seguinte, fez o que ninguém fez em 31 anos, desde Al Unser em 1970-71: conquistar duas Indy 500 seguidas. Em 2009, começou a temporada preso, acusado de sonegação fiscal. Foi inocentado meses depois, a tempo de ir para a pista e vencer pela terceira vez. Em 2021, aos 46 anos e em uma equipe que nunca tinha vencido uma corrida sequer na Indy, ele se torna o maior vencedor da corrida, quando muitos já não acreditavam.

Neste ano, Helio ainda não mostrou velocidade a ponto de ter um carro para brigar pela vitória, mas o ditado diz que Indianápolis costuma escolher seus vencedores. Para ser o primeiro na história a vencer cinco vezes, Castroneves precisa repetir um feito que não acontece há 90 anos: desde a vitória de Fred Frame, nenhum piloto a largar de 27º para trás ganhou a prova.

“Eu sou brasileiro e não desisto nunca, nem saindo da antepenúltima fila”, brincou Helio, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com. “Agora sério, existe uma penalização muito grande para quem anda na frente pela falta de vácuo, então a corrida é longa e muita coisa vai acontecer”, declarou. A história mostra que Castroneves não deve ser descartado.

Já Kanaan está na Ganassi, que vem mostrando ser a equipe a ser batida na prova. Porém, o time vem com cinco carros e ele é o único que fará somente essa corrida, enquanto os demais têm feito a temporada toda. A badalação está em cima de Scott Dixon, Alex Palou, Marcus Ericsson e Jimmie Johnson, com os holofotes direcionados mais para cima do primeiro, que acabou de quebrar o recorde da pole mais rápida da história da prova. Mas temos de lembrar que a única vitória de Tony na Indy 500 veio em 2013, quando muita gente falava que as chances do brasileiro haviam passado, afinal, ele foi favorito durante muitos anos andando pela Andretti e estava na pequena KV Racing.

“Nós temos chances. Não sei quanto, mas temos chances de vitória”, disse Tony Kanaan, no treino da última segunda-feira, com uma expressão confiante.

Segredos

Tony Kanaan, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Indianápolis é um dos ovais em que o acerto é mais complexo. Ele é diferente da maioria, com duas retas longas e duas mais curtas, quatro curvas propriamente ditas, sendo que a 1 e 3 são semelhantes, assim como a 2 e 4. Com tanta experiência e rodagem no traçado, os resultados deles mostram que, sim, eles possuem segredos e conhecem detalhes como poucos – pode ser aí que Tony consiga alguns detalhes para dar ‘o pulo do gato’ ante aos seu companheiros e para que Helio possa escalar o pelotão e ir para a disputa da vitória.

“Hoje (segunda, no último treino antes do Carb Day) trabalhei diferentes opções de estratégia, mas a temperatura estará entre 10 e 15°C a mais no dia da corrida, então vai ser necessário continuar trabalhando para fazer alguns ajustes finos”, revelou Helio, com exclusividade ao Motorsport.com.

Para entender o quanto o ajuste pode influenciar na corrida, Simon Pagenaud, durante a transmissão do Pole Day, declarou que tem um acerto para um carro mais “preso”, enquanto Castroneves tem o carro mais solto. Isso indica que o francês tem uma opção de carro mais rápido no início de stint, enquanto Helio opta para ter melhores pneus no final dos stints.

