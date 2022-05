Carregar reprodutor de áudio

Piloto canadense da equipe AJ Foyt-Chevrolet, Dalton Kellett 'estampou' o muro de Indianápolis nesta segunda-feira durante o oitavo treino livre para a edição deste ano da Indy 500. Veja a 'panca' no vídeo abaixo:

Apesar da força da batida, o competidor aparentemente não teve ferimentos após o acidente na curva 1 do Indianapolis Motor Speedway (IMS). Ele já tinha dado 65 voltas em Indy e faltavam 30 minutos para o fim da sessão no momento do incidente. Veja abaixo como ficou a tabela de tempos:

1 Álex PALOU Ganassi Honda 39.225 2 Scott DIXON Ganassi Honda 39.301 +0.076 3 Jimmie JOHNSON Ganassi Honda 39.393 +0.168 4 Takuma SATO Dale Coyne Honda 39.407 +0.182 5 Marcus ERICSSON Ganassi Honda 39.470 +0.245 6 Josef NEWGARDEN Penske Chevrolet 39.654 +0.429 7 Conor DALY Carpenter Chevrolet 39.666 +0.441 8 Marco ANDRETTI Andretti Honda 39.686 +0.461 9 Sage KARAM DRR Chevrolet 39.700 +0.475 10 Simon PAGENAUD Meyer Shank Honda 39.759 +0.534 11 Romain GROSJEAN Andretti Honda 39.823 +0.598 12 Christian LUNDGAARD RLL Honda 39.890 +0.665 13 Hélio CASTRONEVES Meyer Shank Honda 39.925 +0.700 14 David MALUKAS Dale Coyne Honda 39.934 +0.709 15 Scott MCLAUGHLIN Penske Chevrolet 39.952 +0.727 16 Santino FERRUCCI DRR Chevrolet 39.986 +0.761 17 Colton HERTA Andretti Honda 39.998 +0.773 18 Calum ILOTT Juncos Chevrolet 40.004 +0.779 19 Alexander ROSSI Andretti Honda 40.030 +0.805 20 Will POWER Penske Chevrolet 40.039 +0.814 21 Pato O'WARD McLaren Chevrolet 40.057 +0.832 22 Tony KANAAN Ganassi Honda 40.086 +0.861 23 Jack HARVEY RLL Honda 40.095 +0.870 24 Ed CARPENTER Carpenter Chevrolet 40.100 +0.875 25 Rinus VEEKAY Carpenter Chevrolet 40.107 +0.882 26 Graham RAHAL RLL Honda 40.109 +0.884 27 JR HILDEBRAND Foyt Chevrolet 40.113 +0.888 28 Stefan WILSON Cusick Chevrolet 40.124 +0.899 29 Juan Pablo MONTOYA McLaren Chevrolet 40.143 +0.918 30 Kyle KIRKWOOD Foyt Chevrolet 40.163 +0.938 31 Felix ROSENQVIST McLaren Chevrolet 40.252 +1.027 32 Dalton KELLETT Foyt Chevrolet 40.384 +1.159 33 Devlin DEFRANCESCO Andretti Honda 40.439 +1.214

