Após não correr na segunda rodada dupla do misto de Indianápolis em 2020, Oliver Askew teve a confirmação de que sairá da McLaren no fim da temporada da Indy. Ele foi substituído por Hélio Castroneves nas provas em Indy e o brasileiro pode ser candidato à vaga.

Castroneves não ficará na Penske em 2021 após o anúncio de que a equipe sairá da IMSA, na qual o brasileiro corre em tempo integral nesta temporada. Ele procura voltar à IndyCar em outro time para disputar todo o campeonato do ano que vem, não só ovais, como fez em 2020.

Já Askew teoricamente se despede da McLaren em São Petersburgo. Para isso, porém, ele terá de passar por avaliação médica, já que vinha sentindo os efeitos da concussão sofrida na Indy 500. Foi o que motivou sua ausência na segunda rodada dupla do misto de Indianápolis. No comunicado da saída do piloto, a McLaren não confirma qual será a dupla de 2021 e não cita quais são os planos para Pato O’Ward, mexicano que é um dos destaques da IndyCar 2020.

O norte-americano Askew comentou: “Agradeço as experiências que tive na McLaren. Certamente, tive de me desenvolver muito rapidamente como piloto e sei que mostrei minha velocidade e capacidade quando foi possível neste ano. De qualquer maneira, creio que faz sentido buscar o próximo capítulo da minha carreira fora da equipe. Estou grato pelo apoio que recebi do meu time, da equipe e todos os fãs. Desejo o melhor para a McLaren no futuro."

Castroneves conversa com a Arrow McLaren e outros times

Substituto de Askew na McLaren em Indianápolis, Castroneves afirmou ao Motorsport.com que quer voltar à Indy em tempo integral no ano que vem e que deixará a Penske, pela qual correu os ovais de 2020 e também disputa a IMSA, na qual venceu a última prova em Mid-Ohio. A Penske deixará a principal categoria de endurance dos Estados Unidos em 2021 e não tem espaço para Castroneves na Indy, de modo que o 'divórcio' está sacramentado.

“Tenho conversado com quatro equipes. Uma disse para esperar até outubro, outra está esperando a aposentadoria de um piloto e outra está prestes a receber o dinheiro. A última quer fazer apenas a Indy 500 e estou tentando fazer a temporada completa. Mas espero que tenhamos um anúncio em breve. A meta é nas próximas quatro semanas", afirmou Castroneves, que também falou sobre a experiência com a McLaren.

“Foi interessante em Indy com a Arrow McLaren. É um processo muito diferente da Penske. É um ótimo grupo de pessoas e estou muito impressionado com sua operação", comentou o brasileiro, que pode substituir Askew em São Petersburgo caso o piloto não possa correr.

