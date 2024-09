Kyle Larson, o campeão da NASCAR de 2021, que recentemente comparou suas habilidades com o tricampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, poderá assumir o volante de um carro de F1 em um futuro próximo.

Falando no podcast Happy Hour de Harvick na Fox Sports, Zak Brown revelou que "estivemos conversando sobre isso. Kyle, como você pode imaginar, definitivamente quer fazer isso entre a nossa programação, que vai de fevereiro a dezembro, e a programação da NASCAR, que vai de fevereiro a novembro".

"Encontrar essa janela - fizemos isso com Jimmie Johnson e Fernando [Alonso] no Bahrein com a Hendrick Motorsports. Isso deve ter acontecido há uns quatro ou cinco anos e foi muito divertido. Eu adoraria ver Kyle em um carro de F1 . É algo que já discutimos e acho que vai acontecer no futuro".

Kyle Larson, Arrow McLaren/Rick Hendrick Chevrolet Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images

Larson já tem laços com a McLaren depois de estrear nas 500 Milhas de Indianápolis no início deste ano em um esforço conjunto entre a Hendrick e a equipe Arrow McLaren da Indy. Ele se classificou em quinto lugar e estava correndo solidamente entre os dez primeiros até que uma penalidade por excesso de velocidade na última parada atrapalhou seus esforços. Desde então, foi anunciado que ele retornará à Indy 500 com a McLaren em 2025.

Como Brown observou, não seria a primeira vez que um campeão da NASCAR testaria um carro de F1 da McLaren. Jimmie Johnson, heptacampeão da categoria de Stock americana, trocou de carro com Fernando Alonso em novembro de 2018. Ele dirigiu o MP4-28 de 2013 em um shakedown no Bahrein, enquanto Alonso pilotou o Chevrolet Camaro ZL1 #48 Gen-6 de Johnson.

Jimmie Johnson na McLaren Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

No podcast de Harvick, o CEO da McLaren também discutiu a possibilidade da McLaren tentar a Daytona 500 um dia. "Fazer algo em torno da Daytona 500, mais ou menos como estamos fazendo com a Hendrick Motorsports em torno da Indy 500. Seria muito legal ver um NASCAR papaia dando a volta em Daytona. Isso me fez pensar, e acho que é muito legal ver esses crossovers [união de mundos distintos]".

Com relação a qualquer iniciativa futura da NASCAR ou a uma troca de carro envolvendo Larson, qual piloto estaria envolvido do lado da McLaren? Brown rapidamente citou Oscar Piastri, que conquistou sua primeira vitória na F1 no GP da Hungria em julho.

"Oscar bateu à minha porta um pouco sobre sua empolgação com a NASCAR, então acho que se fôssemos fazer algo com Kyle com um de nossos pilotos de Fórmula 1, provavelmente seria Oscar", disse Brown.

