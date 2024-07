A McLaren anunciou que Théo Pourchaire vai pilotar no lugar do lesionado Alexander Rossi na etapa deste fim de semana da Fórmula Indy, nas ruas de Toronto.

Rossi quebrou o polegar direito após bater na barreira de pneus da curva oito no final do treino de abertura na sexta-feira, o que o deixou de fora do restante do fim de semana.

A situação levou a McLaren a se reunir com Pourchaire, que está viajando da Europa para Toronto e vai perder a segunda sessão de treinos na manhã de sábado. Ele deve chegar antes da classificação da tarde e assumir a vaga no Chevrolet nº 7 da equipe.

Em declaração, a McLaren disse: "Após um incidente na pista em que Alexander Rossi sofreu uma fratura no polegar direito, a equipe Arrow McLaren IndyCar Team anuncia que Théo Pourchaire correrá com o Chevrolet nº 7 da Ryde Arrow McLaren durante o restante do fim de semana da corrida Ontario Honda Dealers Indy Toronto".

"Théo chegará à pista antes da sessão de classificação no sábado à tarde, perdendo o Treino 2 enquanto viaja da Europa para Toronto. Alexander voltou a Indianápolis para iniciar seu tratamento e a equipe deseja a ele uma rápida recuperação", acrescentou a escuderia.

Theo Pourchaire, Arrow McLaren Chevrolet Foto de: Art Fleischmann

A decisão de chamar Pourchaire, o atual campeão de Fórmula 2 e piloto reserva da Sauber, vem apenas um mês depois que a equipe optou por substituí-lo.

Ele foi originalmente contratado para substituir David Malukas, no carro nº 6, já que o o piloto estava afastado devido a uma lesão no pulso esquerdo. Em sua estreia em Long Beach, o francês impressionou, terminou em 11º lugar e ganhou uma nova oportunidade na corrida seguinte, no Barber Motorsports Park. Depois disso, foi contratado para o restante da temporada - menos as 500 milhas de Indianápolis - no início de maio. Enquanto isso, a equipe liberou Malukas.

No entanto, a McLaren optou, no mês passado, por assinar com Nolan Siegel um contrato de vários anos para pilotar o carro nº 6, com vigência imediata, afastando Pourchaire.

O melhor resultado do piloto francês foi nas ruas de Detroit, no mês passado, quando terminou em 10º lugar.

