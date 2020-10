Felix Rosenqvist deixará a Chip Ganassi-Honda ao final da temporada deste ano para se juntar a Pato O’Ward na equipe Arrow McLaren SP-Chevrolet na IndyCar 2021. Várias fontes já confirmaram ao Motorsport.com que o piloto sueco, que completa 29 anos em novembro, terminará sua passagem pela Ganassi na próxima semana. Ele fez sua estreia com a equipe em março de 2019, em São Petersburgo.

Rosenqvist substituirá Oliver Askew, que não seguirá na McLaren em 2021, e fará parceria com o mexicano Patricio O’Ward, que teve a confirmação de que ficará na Arrow McLaren SP em 2021.

Ao longo de suas duas temporadas com a lendária equipe de Chip Ganassi, Rosenqvist brilhou em várias ocasiões, começando com a primeira corrida em que se classificou em terceiro - à frente do líder da equipe Scott Dixon - e liderou 31 voltas antes de chegar em quarto. Ele então conquistou a pole para o GP do misto de Indianápolis, ficou em segundo lugar em Mid-Ohio e terminou novamente na segunda posição em Portland.

No final da temporada 2019 em Laguna Seca, Rosenqvist superou uma punição no classificatório para cortar o pelotão e terminar em quinto, conquistando o sexto lugar no campeonato e o título de 'Novato do Ano'.

Mas a temporada 2020 começou mal, quando ele caiu do segundo lugar no Texas ao se aproximar do líder da corrida Dixon. Na segunda corrida de Road America ele triunfou, dando à Ganassi um início perfeito para abrir o campeonato com quatro vitórias em quatro corridas. Seu melhor resultado nas nove corridas desde então foi quinto, na primeira disputa da rodada dupla do GP de Harvest. Atualmente ele está em 10º no campeonato.

O empresário de Rosenqvist não respondeu imediatamente ao pedido de confirmação do Motorsport.com, enquanto a equipe disse apenas que a linha completa de pilotos da Arrow McLaren SP 2021 para a IndyCar Series será anunciada oportunamente.

Com Dixon sob contrato com a Ganassi e Marcus Ericsson aparentemente definido para permanecer no carro #8, a Chip Ganassi também assinou com a lenda da NASCAR Jimmie Johnson para 2021. Tanto a equipe quanto o piloto estão procurando patrocinadores para um terceiro carro em pistas de rua , enquanto o boato continua sugerindo que esta entrada será disputada em ovais pelo brasileiro Tony Kanaan.

