Indy: Will Power segura Colton Herta para vencer em Indianápolis

A Penske confirmou o bom fim de semana em Indianápolis com a vitória de Will Power na segunda corrida, realizada neste sábado (03). O australiano largou da pole, liderou todas as voltas e teve que segurar o americano Colton Herta nas últimas voltas para garantir a vitória. Foi a segunda da equipe no circuito, que já havia vencido com Josef Newgarden na primeira prova.

Completou o pódio Alexander Rossi, que disputou a segunda colocação com Herta durante boa parte da prova e chegou a ultrapassar seu compatriota na 27ª volta. Até levar o troco na 65ª, quando Herta recuperou a posição.

Os principais postulantes ao título, Josef Newgarden, que venceu a primeira etapa, e Scott Dixon fizeram corridas de recuperação para chegar em quarto e oitavo, respectivamente. Com isso, a vantagem de Dixon caiu de 40 para 32 pontos antes da última corrida.

O britânico Jack Harvey conseguiu sua melhor colocação na temporada, ao chegar em sexto. Um bom resultado para a Meyer Shank Racing no mesmo dia que a equipe anunciou o investimento da Liberty Media em seus programas de desenvolvimento.

O brasileiro Helio Castroneves terminou na 21ª colocação. Essa foi a primeira etapa do brasileiro na Indy desde as 500 milhas de Indianápolis deste ano.

A Indy volta no dia 25 de outubro para a sua última etapa, no circuito de rua de São Petersburgo, na Flórida. O título está em aberto.

Resultado final

