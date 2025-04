O segundo dia de testes abertos das 500 Milhas de Indianápolis foi agitado, com Kyle Larson, campeão da NASCAR em 2021, e Takuma Sato, duas vezes vencedor da prova icônica da Indy, batendo no muro do oval.

Larson está tentando correr sua segunda edição consecutiva da Indy 500, ao mesmo tempo em que se esforça para finalmente completar uma rara "dobradinha" com a prova de Charlotte 600 em maio. Na quarta-feira (23), ele ficou em 11º lugar na tabela de tempos e deu 67 voltas sem problemas.

No entanto, os treinos de quinta-feira (24) não foram tão tranquilos. O campeão da NASCAR estava fazendo sua primeira corrida de classificação simulada do dia, com o aumento de potência, quando ocorreu o incidente. Larson errou o fundo na curva 1, levando o Chevrolet Arrow McLaren-Hendrick #17 para a parte externa.

Ele então bateu na parede externa ao longo da barreira de segurança, quebrando a suspensão dianteira direita. Sem conseguir controlar o carro, ele também bateu no muro da Curva 2.

Felizmente, Larson estava bem. Ele foi examinado e liberado do centro de atendimento no campo, oferecendo algumas informações sobre o acidente:

"Eu estava começando minhas voltas de classificação e ficou muito difícil", explicou Larson. "Estava com muita saída de dianteira na (Curva) 1 e fiquei sem espaço na Curva 1. Então, sim, eu meio que lutei contra a sensação de saída de dianteira ontem e ela continuou hoje. Sinceramente, estou feliz por ter batido meu primeiro carro da Indy e ter sobrevivido a isso".

"Mas vamos trabalhar nisso e tentar deixar o equilíbrio mais confortável. Não senti que tinha a sensação de que precisava ontem, e isso realmente se repetiu hoje. Acho que quando você está indo mais rápido, sabe, isso realmente se destacou. Então, sim, foi uma chatice".

"Mas também é encorajador o fato de não ter parecido - eu sei que não foi uma grande batida ou algo assim - mas não pareceu nada diferente do que eu estava esperando".

Larson largou em quinto lugar na Indy 500 do ano passado e terminou em 18º depois que uma penalidade por excesso de velocidade no final da corrida o colocou no fundo do pelotão.

Takuma Sato

A bandeira verde tinha acabado de ser agitada, permitindo que os carros voltassem para a pista, com Takuma Sato correndo com seu Honda Rahal Letterman Lanigan (RLL) #75. No replay, parece que Sato saiu da Curva 1 e rapidamente perdeu a traseira do carro antes de bater lateralmente no muro antes da Curva 2.

Sato conseguiu sair do carro de corrida com a ajuda da equipe de emergência. Desde então, ele foi atendido e liberado pelo centro médico da pista. Em uma entrevista com a equipe de transmissão da Indy, Sato disse que está sentindo um pouco de dor, mas está bem: "É difícil. Meu corpo está bem. Acho que em uma semana estarei 100%".

Quanto à perspectiva de Sato sobre o que aconteceu na curva, ele ainda precisa conversar com a equipe. Ele especula que simplesmente perdeu o controle - talvez entrando na Curva 1 um pouco rápido demais.

A limpeza da pista atrasou os testes, pois a batida de Sato foi um pouco mais impactante do que o incidente de Larson, deixando uma série de líquidos na pista.

O bicampeão da Indy 500 é uma participação única da equipe RLL na 109ª edição das 500 Milhas de Indianápolis deste ano, tendo disputado 15 temporadas na categoria - 12 delas como piloto em tempo integral.

As voltas desta manhã fizeram parte da sessão de "boost" da IndyCar, em que as equipes puderam correr com o boost do motor (potência extra) disponível para elas durante a qualificação e a corrida das 500 Milhas.

COMO AVALIAR BORTOLETO após 5 GPs? Piastri x Norris x Verstappen, HAMILTON atrás de Leclerc | Maumau

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #331: Bortoleto, Hamilton e cia. | Com Maumau

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!