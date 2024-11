Felipe Nasr fará um teste em um carro da Penske na IndyCar no dia 19 de novembro no Thermal Club, na Califórnia. O brasileiro compete pelo time de Roger Penske na IMSA e estará com outros carros e pilotos, incluindo Enzo Fittipaldi, que testará com a Arrow McLaren, além de Logan Sargeant com a Meyer Shank Racing.

Esta não será a primeira experiência de Nasr em um carro da Indy. Ele já teve contato com a categoria em 2019 em Mid-Ohio, com a McLaren, em 2020 em Sebring com a Carlin Racing, quando foi o mais rápido entre os 15 pilotos, novamente durante os testes de pré-temporada em Austin com a Carlin, e mais uma vez — desta vez para a Penske — em 2023 em Sebring.

“Embora ele esteja totalmente comprometido com nosso programa na IMSA, com sua experiência em F1 e monopostos, ele sempre levanta a mão para testar para nós quando possível para permanecer atualizado”, disse o presidente da Penske, Tim Cindric, ao site RACER, minimizando qualquer rumor sobre a chegada de Nasr à categoria.

Ganassi oficializa Simpson no terceiro carro

Equipe referência da categoria norte-americana nos últimos anos, a Chip Ganassi definiu o piloto de seu terceiro e último carro para a próxima temporada: o barbadiano Kyffin Simpson, que será companheiro do atual campeão, o espanhol Álex Palou, e do neozelandês Scott Dixon, hexacampeão da categoria.

A definição vem semanas após Felipe Drugovich testar pela Ganassi em uma atividade pós-temporada 2024, embora o brasileiro não tenha entrado de fato no radar da equipe para uma vaga no grid, já que Simpson já estava encaminhado.

