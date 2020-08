A sexta-feira que antecede as 500 Milhas de Indianápolis é tradicionalmente reservada para o Carb Day, último treino livre antes da prova, uma das mais importantes do automobilismo mundial. E hoje foi a McLaren e a Chevrolet que terminaram na frente, com Pato O'Ward na liderança, sendo o único piloto a quebrar a barreira de 225 mph da pista.

O americano, que foi classificado como novato após não conseguir competir na edição de 2019, fez a marca de 225.355 mph no 11ª giro, totalizando 84 voltas completadas nesta sexta.

Isso o colocou 0.7 mph a frente da melhor volta de Scott Dixon, vencedor da prova de 2008 que corre com a Chip Ganassi-Honda, enquanto outros dois vencedores da prova, Alexander Rossi e Takuma Sato ficaram em terceiro e quarto. Todos pareciam confiantes com seus ritmos sob tráfego, conseguindo chegar e ultrapassar "muito rápido", como descrito por Dixon.

Oliver Askew, outro novato, foi o quinto, com a segunda Arrow McLaren SP a frente de Zach Veach, que disse ontem que seu carro tinha bom ritmo em meio ao tráfego.

Assim como na classificação, Josef Newgarden foi o mais rápido entre os carros da Penske, enquanto seus companheiros foram apenas 14º, 17º e 24º. O último desses, Will Power, disse ao canal americano NBC que o carro apresentou alguns problemas no início da sessão, mas teve bons ganhos próximo do fim.

Power ficou logo atrás de Fernando Alonso em termos de velocidade, mas a frente do pole position Marco Andretti, que foi apenas o 28º, com um carro que parecia muito nervoso em comparação com seus rivais. Já os brasileiros tiveram um dia discreto, com Helinho Castroneves sendo o melhor, em 17º e Tony Kanaan ficando logo atrás, em 19º.

Confira a classificação do Carb Day das 500 Milhas:

P No Nome VR* Voltas V. Média Motor Equipe 1 5 Pato O'Ward 11 84 225.355 Chevy Arrow McLaren SP 2 9 Scott Dixon 37 59 224.646 Honda Chip Ganassi Racing 3 27 Alexander Rossi 7 58 224.599 Honda Andretti Autosport 4 30 Takuma Sato 39 85 224.580 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 5 7 Oliver Askew 50 82 224.128 Chevy Arrow McLaren SP 6 26 Zach Veach 3 73 223.957 Honda Andretti Autosport 7 1 Josef Newgarden 7 68 223.764 Chevy Team Penske 8 8 Marcus Ericsson 9 105 223.700 Honda Chip Ganassi Racing 9 60 Jack Harvey 58 72 223.641 Honda Meyer Shank Racing 10 55 Alex Palou 44 91 223.570 Honda Dale Coyne Racing with Team Goh 11 4 Charlie Kimball 38 79 223.491 Chevy AJ Foyt Enterprises 12 29 James Hinchcliffe 8 103 223.461 Honda Andretti Autosport 13 88 Colton Herta 16 88 223.433 Honda Andretti Harding Steinbrenner Autosport 14 22 Simon Pagenaud 72 89 223.419 Chevy Team Penske 15 20 Ed Carpenter 29 65 223.410 Chevy Ed Carpenter Racing 16 21 Rinus VeeKay 58 92 223.385 Chevy Ed Carpenter Racing 17 3 Helio Castroneves 8 93 223.093 Chevy Team Penske 18 47 Conor Daly 8 78 223.010 Chevy Ed Carpenter Racing 19 14 Tony Kanaan 28 51 222.999 Chevy AJ Foyt Enterprises 20 41 Dalton Kellett 14 73 222.951 Chevy AJ Foyt Enterprises 21 18 Santino Ferrucci 74 95 222.806 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 22 28 Ryan Hunter-Reay 24 81 222.731 Honda Andretti Autosport 23 66 Fernando Alonso 41 72 222.680 Chevy Arrow McLaren SP 24 12 Will Power 73 81 222.578 Chevy Team Penske 25 15 Graham Rahal 3 71 222.158 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 26 45 Spencer Pigot 16 48 221.789 Honda RLL with Citrone/Buhl Autosport 27 10 Felix Rosenqvist 23 71 221.675 Honda Chip Ganassi Racing 28 98 Marco Andretti 6 70 221.314 Honda Andretti Herta with Marco & Curb-Agajanian 29 51 James Davison 53 64 220.889 Honda Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing/Byrd/Belardi 30 59 Max Chilton 55 80 220.666 Chevy Carlin 31 67 JR Hildebrand 28 44 219.727 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 32 24 Sage Karam 5 38 219.396 Chevy Dreyer & Reinbold Racing 33 81 Ben Hanley 10 104 217.984 Chevy DragonSpeed USA

* VR: Volta na qual o piloto teve sua melhor marca

