Em sua décima participação nas 500 Milhas de Indianápolis, que acontece no próximo domingo (23), o piloto da Dreyer & Reinbold Racing, J.R. Hildebrand divulgou um capacete especial para o evento, que segue o mote dos protestos dos últimos meses pedindo uma sociedade mais igualitária para todos.

Com pintura predominantemente preta, o capacete traz as palavras "Direitos, Justiça e Oportunidade" na parte de trás, em destaque (veja fotos abaixo).

Já a pintura do carro do piloto continuará com as estrelas e as faixas que remetem à bandeira dos Estados Unidos, além de suas iniciais em cima, acrescentando detalhes referentes aos seus patrocinadores, além de logos de pilotos do mundo do esporte a motor que já morreram - Justin Wilson, Dan Wheldon e Nicky Hayden.

Pedido para explicar sobre a mudança no design, Hildebrand disse: "Eu tentei falar um pouco sobre isso no Twitter mas, obviamente, não tenho tanto espaço para falar sobre um assunto tão sensível como esse por lá".

"Ao longo dos últimos meses, uma das coisas que me fizeram refletir mais é o que está acontecendo ao redor, seja a pandemia do coronavírus, o isolamento, o impacto que isso causa às pessoas... Minha esposa é uma enfermeira, então ela está na linha de frente".

"Diminuir a velocidade, ouvir e compreender, de modo diferente do usual, o estado da justiça social no país, e ser mais aberto a ouvir esses tipos de conversa, de um modo que não estava tão ciente quanto deveria estar na minha vida".

"Como um americano, ainda tenho muito orgulho de ter nascido aqui, de ser um cidadão desse país, além de muitas outras coisas que temos aqui. Mas, ao mesmo tempo, tenho que reconhecer que nem todos no país têm a mesma experiência".

"Isso é algo muito triste! É triste que nem todos possam vivenciar esse país podendo aproveitar tudo que ele tem a oferecer, tudo que é prometido originalmente".

"Então optei por um capacete preto nesse ano e, na parte de trás, em vez do meu nome, tenho as palavras 'Direitos', 'Justiça' e 'Oportunidade', porque eu acho que esses são os princípios básicos dos Estados Unidos".

"Parte disso é um lembrete para mim mesmo que é nosso trabalho como americanos garantir que as pessoas podem vivenciar e acessar essas oportunidades igualmente. E é algo que, com os últimos meses, eu consegui perceber que definitivamente não é o que está acontecendo. Temos muito a fazer para isso".

"A Indy é um bom lugar para mostrar onde me posiciono com relação ao que está acontecendo, e temos muito que fazer para garantir que todos tenham as mesmas oportunidades".

