Palou conquista tricampeonato da Indy após problemas de Power

Alex Palou conquistou na tarde deste domingo (15) o tricampeonato da Indy, após finalizar a etapa do oval de Nashville na 11ª colocação. Além disso, o piloto da Ganassi contou com problemas de Will Power, seu concorrente mais próximo da briga pelo título e que largou da quarta posição.

O piloto da Penske se viu com o seu cinto de segurança solto logo nas primeiras voltas, o que o fez ir para os pits. Para piorar, os mecânicos tiveram dificuldades em reatar o dispositivo de segurança, com Power retornando à disputa cinco voltas atrás do líder.

Na parte final da prova, Herta fez grande ultrapassagem sobre Pato O'Ward, para garantir o triunfo e o vice-campeonato, além de vencer em um oval pela primeira vez. Josef Newgarden foi o terceiro.

Pietro Fittipaldi chegou a ficar entre os 15 primeiros, mas acabou finalizando a corrida na 21ª posição.

Resultado

