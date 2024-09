Callum Ilott se juntará à Prema Racing, que estreará na Indy em 2025. A equipe fez o anúncio nesta terça-feira (17). O britânico de 25 anos é um veterano, com 38 largadas na IndyCar, com dois resultados entre os cinco primeiros lugares durante seu tempo na Juncos Hollinger Racing.

Agora, ele está pronto para retornar à família Prema, tendo inicialmente pilotado para a gigante das categorias de fórmula júniores, em 2017, enquanto competia na Fórmula 3 Europeia, onde conquistou seis vitórias, 11 pódios e 10 poles e terminou no quarto lugar na classificação geral.

"Estamos absolutamente encantados em receber Callum de volta conosco para este novo capítulo da nossa história", disse Rene Rosin, dono da equipe.

"Tivemos ótimos momentos trabalhando com ele na Fórmula 3 e sempre ficamos de olho nele depois disso. Ele provou ser uma ótima opção para nós no passado, e acho que ele terá vontade de retomar algo que deixou para trás".

"Ele provou suas excelentes habilidades de velocidade em todos os lugares em que competiu. Além disso, sua experiência anterior na Indy será um recurso inestimável. Agora que a oportunidade de nos reunirmos novamente chegou, estamos determinados a aproveitá-la ao máximo".

Depois de se separar da JHR no final da temporada de 2023, Ilott passou este ano correndo em tempo integral no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) da FIA com a equipe Jota, conquistando uma vitória na categoria Hipercarro nas Seis Horas de Spa-Francorchamps. Ele também participou de duas corridas como substituto da Arrow McLaren na IndyCar este ano, incluindo as 500 milhas de Indianápolis, onde terminou em 11º lugar.

"É uma oportunidade incrível experimentar a IndyCar com a Prema, seus primeiros passos na série e nos EUA", disse Ilott, vice-campeão do campeonato de Fórmula 2 de 2020.

"Que chance incrível. Adoro as corridas, adoro esses carros e adoro a equipe, então é ótimo estar de volta ao que eles chamam de lar da família italiana. Será algo especial a ser construído, com muito trabalho duro, mas estou animado para me juntar à equipe e ver o que podemos fazer juntos".

Embora a Prema tenha revelado na semana passada que terá os números 83 e 90 na Indy, ainda não se sabe qual Ilott representará.

"Estamos realmente ansiosos para dar as boas-vindas a Callum à nossa equipe da IndyCar", disse Piers Phillips, CEO da divisão da IndyCar da Prema Racing.

"Suas experiências anteriores na série, combinadas com as da Prema, farão dele um trunfo importante enquanto tentamos mesclar a herança europeia da equipe com o que ela poderá aprender nos EUA".

"Conhecemos Callum como um piloto muito talentoso, mas também podemos ver como seu profissionalismo amadureceu na série. As informações e o feedback que ele poderá compartilhar serão extremamente importantes, assim como suas impressionantes habilidades de corrida", conclui.

