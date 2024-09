Uma cena curiosa chamou atenção do mundo -- e dos fãs do esporte a motor -- nas últimas horas. Isso porque um banner de Pietro Fittipaldi foi flagrado 'observando' Jon Bon Jovi evitar que uma mulher se jogasse de uma ponte em Nashville, onde se disputa a final da IndyCar 2024 neste fim de semana.

A mulher não identificada estava do lado de fora da grade de proteção na ponte e o astro do rock ajudou a convencê-la a voltar à passarela, segundo a polícia. O fato ocorreu na última terça-feira e viralizou nas redes. O Motorsport.com mostra o vídeo do incidente abaixo -- repare no banner de Fittipaldi ao lado.

O 'flagra' foi publicado pelas autoridades e mostra Jon acompanhado de uma equipe de filmagem gravando o seu novo videoclipe, da música People’s House, quando o roqueiro vê a mulher na beirada da ponte de pedestres John Seigenthaler. Jon e outra pessoa de seu staff ajudam a mulher e tudo se resolve. O chefe do Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville, John Drake, elogiou a atitude do artista. “É preciso que todos nós ajudemos a manter uns aos outros seguros”, afirmou.

Alheio ao 'caso', Pietro corre a última etapa da temporada 2024 da Indy com a equipe Rahal Letterman Lanigan Racing neste fim de semana, em que o espanhol Álex Palou, da Chip Ganassi, e o australiano Will Power, da Penske, brigam pelo título do campeonato.

