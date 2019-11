Roger Penske anunciou durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira que deixará seus papéis estratégicos na equipe da Indy. Ele trabalhou com Will Power nas duas últimas temporadas, com exceção dos GPs de Indy e nas 500 milhas de Indianapolis, em que tinha esse papel com Helio Castroneves.

O dono da equipe de maior sucesso na história da Indy (16 títulos e 212 vitórias) e da Indy 500 (18 triunfos) disse que o fato de ser o novo proprietário da categoria e da mítica pista não influenciará na competição.

“Acho que você deveria perguntar aos nossos rivais neste momento. Tony (George) era dono de um carro, Wilbur Shaw e Eddie Rickenbacker eram pilotos, então houve alguma história. Mas não quero sair dessa conversa sem que você saiba que entendo o que é integridade e que deve haver uma linha clara.”

"Sei qual é o meu trabalho e espero ter credibilidade suficiente com todos para garantir que não haja conflito de interesses e farei o possível para garantir isso. Terei muitas pessoas me observando."

O presidente da Indy, Jay Frye, acrescentou: "A liderança desta categoria terá uma oportunidade única de mudar de uma instituição para outra com a Penske Corporation. Esse cenário não poderia ser melhor para o crescimento do campeonato. Roger Penske é uma parte fundamental dela há mais de meio século e sua paixão, visão e experiência nos negócios garantirão seu crescimento."

Doug Boles, presidente do autódromo, também apoiou a integridade de Penske.

"O profissionalismo, a integridade e os valores da Penske Corporation se encaixam perfeitamente com os do Indianapolis Motor Speedway. Roger Penske e todas as suas empresas entendem a história, o legado e a tradição da pista, e sua paixão é conhecida e respeitada em todo o mundo."

"Estamos confiantes de que a Penske Corporation será uma supervisora leal nesta grande instalação e em seus eventos, garantindo um futuro bem-sucedido e brilhante.”

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Os proprietários das concorrentes que Penske lutou rotineiramente na Indy, Chip Ganassi e Michael Andretti, também apoiaram a compra de seu rival.

"Esta é uma ótima notícia para a indústria e oferecerá um diferencial à competição e, principalmente, à Indy. Roger é um bom amigo e um cavalheiro e todos os seus negócios são gerenciados corretamente e com integridade. Não posso estar mais feliz por todos os envolvidos na categoria", disse Ganassi.

"Acho que são notícias positivas. Roger sempre tentou fazer grandes coisas para a Indy e Indianápolis, e tenho certeza que ele continuará assim nesta nova posição. Tanto a Indy 500 quanto a IndyCar vêm crescendo e desejo que essa tendência continue" acrescentou Andretti.

Relembre aqui a edição das 500 Milhas de Indianápolis de 2019, vencida por Simon Pagenaud... da Penske