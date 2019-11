Sérgio Sette Câmara confirmou interesse em pilotar na IndyCar, mas disse que futuro segue em aberto e que precisa "confirmar alguns pontos" antes de decidir onde correrá em 2020. O brasileiro da Fórmula 2 destacou ainda, que está "tarde para tomar decisões", visto que as negociações costumam se encerrar antes de novembro.

O mineiro teria sido mencionado como um dos candidatos prováveis para uma vaga na Dale Coyne, mas outras equipes também poderiam ser o destino de Sette Câmara, como a Carlin, pela qual competiu na F2 em 2018 ou na A.J. Foyt. Quando perguntado se tinha a IndyCar em mente, o piloto da Dams confirmou a possibilidade.

"Estou perto disso, sim", disse Câmara, em entrevista ao site RACER. "Eu não quero estragar as coisas! Mas estamos caminhando em uma direção de maneira positiva, então espero que isso acabe acontecendo. Vamos ver".

"Eu já fiz algumas temporadas na F2 e ainda sou muito jovem - tenho 21 anos - mas cheguei na F2 bastante cedo e a Fórmula 1 não será possível em 2020. Então estou pensando em outras opções. Com certeza, uma das alternativas é tentar algo nos Estados Unidos, mas ainda não tenho nada confirmado”.

"Estamos analisando a possibilidade - acredito que seria um cenário muito bom, mas ainda tenho que confirmar alguns pontos para decidir onde vou correr. É um pouco tarde para tomar decisões; geralmente não é assim, mas é como as coisas se moldaram para mim este ano. Espero que tudo o que vier faça a espera ter valido a pena e que acabe sendo algo bom”.

Brasileiro pode ocupar vaga que era de Sebastien Bourdais na Dale Coyne Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

O jovem mineiro comentou ainda que acompanha a categoria há anos e que não descarta nenhuma oportunidade. Ele lembrou ainda, que nos últimos anos, alguns pilotos da Fórmula 1 foram contratados vindo de outras categorias, que não a F2.

"A IndyCar é uma categoria que eu sempre acompanhei", acrescentou Câmara. "Claro, é um tiro no escuro, mas quando você está na IndyCar, quem sabe? Você sempre pode voltar para a F1 um dia ou ir para outras modalidades na Europa como a Fórmula E, por exemplo. Você nunca sabe onde a vida o levará, não pode fechar portas. É um pouco louco - estou aqui em Abu Dhabi na última rodada e, se eu terminar onde estou no campeonato agora, terei os pontos da Superlicença e então coisas loucas podem acontecer”.

"Nos últimos anos, vimos (Pascal) Wehrlein ir do DTM para a F1, (Brendon) Hartley ir do WEC para a categoria, e tenho certeza de que existem outros exemplos. Você precisa se preparar para ter sorte, então, quem sabe. Eu só quero dirigir onde possa ter a perspectiva de fazer uma boa carreira no automobilismo. Vou apenas tentar garantir o melhor lugar possível, onde quer que esteja”.

Veja imagens de Sette Câmara na F2 em 2019:

Galeria Lista Sergio Sette Camara, Dams 1 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 2 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 3 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 4 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 5 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 6 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Nobuharu Matsushita, Carlin, Race winner Mick Schumacher, Prema Racing and Sergio Sette Camara, Dams on the podium with the trophy 7 / 15 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Sergio Sette Camara, Dams 8 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing Guanyu Zhou, UNI Virtuosi Racing and Sergio Sette Camara, Dams 9 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams 10 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams 11 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams 12 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing and Nyck De Vries, ART Grand Prix 13 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams Luca Ghiotto, UNI Virtuosi Racing and Nyck De Vries, ART Grand Prix 14 / 15 Foto de: FIA Formula 2 Sergio Sette Camara, Dams 15 / 15 Foto de: FIA Formula 2

