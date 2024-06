Will Power encerrou uma seca de dois anos sem vitórias na Indy e liderou uma trifeta da Penske neste domingo em Road America.

Bicampeão da categoria, Power estava em terceiro antes do último pit stop, mas utilizou o overcut para saltar para a liderança e manter a posição para a vitória.

Foi a 42ª vitória da carreira de Power, levando-o ao quarto lugar em número de triunfos com Michael Andretti. Essa também marcou a primeira vitória de Power desde Detroit, em junho de 2022.

Josef Newgarden foi o segundo, à frente de Scott McLaughlin, que liderou em 18 das 55 voltas, finalizando em terceiro.

Alex Palou, da Chip Ganassi Racing, ficou em um distante quarto lugar, com Kyle Kirkwood, da Andretti Global, em quinto.

O melhor brasileiro foi Pietro Fittipaldi, na 16ª posição. Helio Castroneves foi o 19º.

A próxima etapa da Indy acontece em Laguna Seca, no dia 23 de junho.

Resultado

