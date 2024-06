Indy divulga calendário da temporada 2025 com 17 etapas

A Indy anunciou nesta quinta-feira (13) o calendário para a temporada 2025 com um total de 17 etapas entre março e agosto, incluindo a manutenção da prova de Thermal, além de revelar um acordo exclusivo de transmissão com a Fox Sports no território americano, que garante a exibição de todas as corridas na Fox.

O acordo, que inclui a exibição das provas no aplicativo da Fox Sports e a cobertura em espanhol na Fox Desportes, a categoria garante um aumento de exposição sem precedentes.

A Indy começará mais uma vez a temporada de 2025 com o GP de St. Petersburg no domingo, 2 de março. A temporada terminará no fim de semana do Dia do Trabalho americano com o GP da Cidade da Música no domingo, 31 de agosto, em Nashville.

O retorno ao Thermal Club está marcado para 23 de março, com mudanças notáveis, incluindo a corrida em St. Louis, na pista anteriormente conhecida como Gateway, transferida para 15 de junho.

Confira o calendário de 2025 da Indy:

2 de março - St. Petersburg

23 de março - Thermal

13 de abril - Long Beach

4 de maio - Barber Motorsports Park

10 de maio - Indianapolis Motor Speedway (misto)

25 de maio - 500 Milhas de Indianápolis

1º de junho - Detroit

15 de junho - St. Louis

22 de junho - Road America

6 de julho - Mid-Ohio

12 de julho - Iowa Speedway - Corrida 1

13 de julho - Iowa Speedway - Corrida 2

20 de julho - Toronto

27 de julho - Laguna Seca

10 de agosto - Portland

24 de agosto - Milwaukee Mile

31 de agosto - Nashville Superspeedway

