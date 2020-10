Félix da Costa fará teste com carro da Indy em Barber

O atual campeão da Fórmula E, António Félix da Costa foi convidado pela Rahal Letterman Lanigan Racing para testar um carro da Indy pela primeira vez em sua carreira.

O piloto do DS Techeetah deve guiar o Dallara com motor Honda no Barber Motorsports Park, no Alabama, no dia 2 de novembro.

O ex-piloto da BMW no DTM, Da Costa, tem ligações com o coproprietário da equipe, Bobby Rahal, quando o ex-piloto estava por trás do time que representava a marca alemã no IMSA.

Da Costa disse: “Nunca escondi o fato de que é um grande sonho meu testar um carro da Indycar.”

“Sou um grande fã de como a América, e a Indy em particular, abordam o esporte e tenho sido um grande fã por muitos anos.”

“Eu conheço Bobby há alguns anos.”

“Sempre nos conhecemos nos jantares de Natal da BMW e todos os anos eu dizia ‘vamos lá, deixa eu ir’e finalmente recebi o telefonema para conhecer a equipe e testar. São tempos muito empolgantes para mim e isso é algo que tenho esperado muito.”

“O primeiro contato com a equipe foi muito positivo e todos foram amigáveis. Vejo que há um alto nível de profissionalismo, o que era esperado. Estou animado para entrar no caminho certo.”

Rahal, que é coproprietário da equipe na IndyCar com o renomado apresentador David Letterman, acrescentou: “Não conseguimos maximizar um teste de equipe completo usando um de nossos três dias, já que Graham está esperando a chegada de seu primeiro filho. Isso nos permitiu testar um piloto jovem e muito talentoso como Antonio Felix da Costa.”

“Por meio de nossa parceria com a BMW nos carros esportivos, seguimos sua carreira e estamos ansiosos para ver o que ele pode fazer em um carro da Indy.”

Outro co-proprietário da equipe, Mike Lanigan disse: “Ouvimos muitas coisas boas sobre o talento deste jovem e esperamos bons resultados em nosso teste no Barber Motorsports Park. Sempre agrega valor ter outra perspectiva e estamos confiantes de que ele pode fornecer uma boa visão.”

