Nesta terça-feira foi anunciado que a Indy deixará de ser transmitida pelo Grupo Bandeirantes em 2020, após décadas de cobertura da emissora paulista. A única maneira do fã da maior categoria de monopostos dos Estados Unidos acompanhar as provas no Brasil será por meio da plataforma de streaming DAZN, presente no país há quase um ano.

O DAZN já transmitiu a Indy em 2019, junto com as principais categorias de acesso à F1, como F2, F3 e também o Mundial de Superbike.

Atrativos para prender a atenção dos fãs da Indy não faltam, é o que promete o piloto, comentarista e agora narrador do DAZN, André Duek, que falou com exclusividade ao Motorsport.com.

“As transmissões serão sempre ao vivo, aconteça o que acontecer”, disse Duek. “Sempre fica gravado na plataforma, o que é um diferencial para os assinantes, o que não acontece na TV, se você perde a corrida e não gravou, acaba não assistindo. Além de ter os melhores momentos depois, tanto na plataforma e alguns no YouTube, como um teaser.”

O preço do serviço também promete ser um dos fatores para fazer com que o fã veja as corridas com bons olhos. O DAZN reduzirá o valor da mensalidade em 2020, de R$ 37,90 para R$ 19,90.

“É um negócio que é baseado em escala. Quanto mais assinantes, menor é o preço. O Netflix é assim, era mais caro e depois abaixou, é um modelo de negócio da indústria do streaming.”

André Duek e Roberto Moreno durante transmissão da Indy em 2019 Photo by: Acervo pessoal

Transmissão ao vivo em português, além do preço semelhante aos serviços de streaming voltados ao entretenimento, estes não serão os únicos atrativos, segundo Duek.

“A política do DAZN, que eu gosto muito, é que eles sempre vão querer ter o cara que entende muito do esporte na transmissão. Tanto que eu fui promovido a narrador por esse motivo. Eu poderia continuar como comentarista, tive que me reinventar, estudar, e eles me justificaram que seria melhor eu, um cara especialista em automobilismo, treinar para ser narrador, do que ensinarem o esporte para um narrador que não conhece. É uma linha de raciocínio muito legal.”

“Percebi também que quem assiste é um cara muito fanático pelo automobilismo. O cara que estiver transmitindo precisa ser muito bom, se ele não agregar muito, o pessoal critica mesmo, e o DAZN imagina isso para todos os esportes. A transmissão é bem aberta, solta, não há aquela trava editorial, como tem em alguns canais de TV, o que é muito bacana.”

“É um jeito novo de assistir os esportes e tivemos um ótimo feedback, o que me surpreendeu, pois nunca trabalhei com streaming e eu vi que a dinâmica é muito diferente, mas muito legal.”

Baseada em Miami, as transmissões da Indy no DAZN contarão com pilotos e ex-pilotos no papel de comentaristas, junto com Duek na narração. A temporada começa em St. Petersburg, no dia 15 de março. O ponto alto do campeonato, as 500 Milhas de Indianápolis está programada para acontecer no dia 24 de maio.

