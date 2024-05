NASCAR Brasil e Copa Truck realizam seus eventos em conjunto, nos mesmos fins de semana, nas principais pistas brasileiras. Com os dois campeonatos, vem se tornando cada vez mais comum um piloto competir nas duas séries. O exemplo maior é Beto Monteiro, que fica entre o seu caminhão e carro da NASCAR.

Mas, além do ‘cross’ entre categorias com um mesmo piloto, NASCAR e Truck agora possuem algo mais 'familiar'. Após Felipinho Tozzo – filho de Felipe Tozzo – ‘inaugurar’ a jornada pai e filho, em 2024 Luan Lopes – filho de Luiz Lopes – e Victor Andrade – filho de Roberval de Andrade – formam o trio de filhos que competem nos carros com pais que pilotam os ‘brutos’.

“É muito vantajoso para mim, porque eu ingressei nos carros de corrida em 2023 e desde lá foi sempre com a Copa Truck junto, então a gente sempre pôde viajar junto”, disse Felipinho. “Eu sofria muito no kart, porque ele tinha as corridas dele, eu tinha as minhas e ele não conseguia me assistir, e agora a gente está sempre junto.”

“Aqui dentro ele me ajuda muito, com toda a bagagem que ele tem, passou por praticamente todas as categorias do Brasil, então eu só tenho a agradecer. E o melhor, quando vem a família assistir um já vê o outro também.”

Luan Lopes, que chegou a fazer uma etapa da NASCAR Brasil em 2023, antes de competir na F4 Brasil, comentou a cumplicidade entre pai e filho.

“É sempre muito bom dividir o mesmo final de semana de corrida com meu pai, a gente se entende muito, ele me ajuda na NASCAR, eu o ajudo na Truck o quanto eu posso, óbvio.”

“Às vezes alguma coisa que eu corri antes eu posso passar pra ele da pista, ou, às vezes, ao contrário, então, acho que é muito legal isso. Estamos no mesmo ambiente, você se sente mais em casa do que nunca.”

Victor Andrade também brada a questão familiar nas pistas, mas vê que uma outra pessoa pode não gostar muito dessa ideia.

“É bem gostoso dividir o final de semana de corrida com o meu pai, normalmente não ficamos dando pitaco um pouco, porque caminhão é diferente de carro, carro é diferente de caminhão, mas a gente está sempre ali, um para o outro, assistindo, torcendo, e está sendo um ano bem legal. Só minha mãe que está tendo uns probleminhas com o marido e o filho guiando.”

DETALHES da oferta da MERCEDES a Sainz, o PLANO B da Audi e o PRAZO da decisão. 'Retorno' de Bottas?



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #281 - Vitória muda Norris de patamar na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!