Rahal Letterman renova com Sato para temporada 2020 da IndyCar

Takuma Sato voltou à Rahal Letterman Racing no início de 2018, depois de cinco temporadas fora, e desde então conquistou três vitórias, começando com a corrida de Portland do ano passado.

O veterano japonês ocupa a sexta posição na classificação da atual temporada da IndyCar, conquistou vitórias em Barber e em Gateway e está três posições à frente de seu companheiro de equipe, Graham Rahal. Tal desempenho o mantém na equipe em 2020, renovação anunciada em Laguna Seca neste sábado.

“Estou muito feliz por continuar nosso caminho juntos após esta temporada. Todos os membros da equipe são extremamente leais e me deram um apoio inacreditável. Eu realmente me sinto em casa aqui e tenho muito orgulho da equipe”, comemorou o japonês.

"Tivemos outra ótima temporada este ano e tivemos alguns momentos difíceis, mas isso só tornou nosso relacionamento mais forte. Não posso agradecer a Bobby [Rahal], Mike [Lanigan], David [Letterman] e toda a equipe. Estou ansioso para terminar a temporada forte e também para 2020."

Esperava-se que o ex-piloto de Fórmula 1 e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis permanecesse na RLLR pela terceira temporada consecutiva, que marcará seu 11º ano na IndyCar.

"Estamos muito satisfeitos com os resultados e o nível de competição que Takuma mostrou nesta temporada", acrescentou o coproprietário da equipe, Bobby Rahal. "Suas duas vitórias e as duas poles indicam o quão competitivo ele tem sido no geral na temporada e no campeonato.”

"Ele é parte integrante de nossa equipe, e acredito ter demonstrado isso. Essa decisão nos permite manter a continuidade e continuar a desenvolver nosso programa para 2020".