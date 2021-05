Scott Dixon lidera primeira classificação da Indy500; Kanaan é 3º

A IndyCar começou a desenhar o grid para a lendária Indy 500 de 2021 neste sábado (22). Os 35 carros foram à pista para definir o Fast Nine, os nove mais rápidos que brigarão pela pole, os cinco que vão disputar as três últimas posições, e fugir do bump, e o meio do pelotão.

O hexacampeão e líder da temporada Scott Dixon ficou em primeiro na sessão, com uma velocidade média de 231.828 mph, seguido de Colton Herta e do brasileiro Tony Kanaan. Completaram o top 9 que disputa a pole neste domingo (23) Ed Carpenter, Rinus Veekay, Helio Castroneves, Alex Palou, Ryan Hunter-Reay e Marcus Ericsson.

Pietro Fittipaldi, terceiro brasileiro na disputa, terminou na 13ª colocação, se garantiu na corrida e foi o melhor entre os estreantes.

O treino chegou a ter bandeira amarela. Tentando assegurar a vaga no Fast Nine, o espanhol Alex Palou escapou e bateu no muro. Ele saiu ileso, seu carro não. Apesar do incidente, o desempenho na primeira tentativa foi suficiente para o colocar na próxima etapa.

Dos postulantes ao título e no top 10 da disputa do campeonato, Josef Newgaren, Pato O'Ward, Graham Rahal, Simon Pagenaud e Scott McLaughlin ficaram de fora da briga pela pole.

Os cinco últimos colocados, que disputarão as duas últimas vagas da prova no Last Row Shootout, foram o vencedor de Indy 500 de 2018 Will Power, Sage Karam, Charlie Kimball, Simona de Silvestro e RC Enerson.

Classificação final do primeiro dia

