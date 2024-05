VÍDEO: Castroneves homenageia Gil de Ferran na Indy 500

Helio Castroneves vem se preparando para tentar a sua quinta conquista das 500 Milhas de Indianápolis, o que o faria ser o recordista isolado em triunfos de uma das maiores corridas do automobilismo mundial.

E o piloto de Ribeirão Preto estará em boa companhia na corrida que acontece no dia 26 de maio. Helinho preparou um capacete especial, homenageando Gil de Ferran, morto no dia 29 de dezembro do ano passado.

Os dois foram companheiros de equipe na Penske de 2000 a 2003, com direito a dobradinha na Indy 500 de 2001, a primeira de Helinho.

